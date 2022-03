Chi sono (e cosa fanno) i commercialisti visual, i citizen technologist e i medici ambientali

La pandemia, per citare la situazione classica, sta spingendo la medicina. Non solo sul fronte della ricerca. «In futuro, il medico di medicina generale o lo specialista sarà un medico ambientale clinico – racconta Antonio Maria Pasciuto, presidente di Assimas, l’associazione italiana di medicina ambiente e salute – esperto di epidemiologia, diagnosi e terapia di nuove patologie emergenti, risultato degli inquinamenti fisici, chimici e ambientali cui tutti, quotidianamente, siamo sottoposti. In Italia questa disciplina, a differenza che in Germania, non è ancora presente nelle università, ma può essere approcciata attraverso specifici corsi post-laurea, fra cui il nostro. Una formazione, peraltro, che non riguarda solo gli operatori sanitari, ma anche gli architetti o gli avvocati, che saranno chiamati in causa sullo studio delle interazioni fra uomo e luogo in cui vive».

«Gestire al meglio l’evoluzione della città implica formare nuove figure - spiega Domenico Lanzilotta, direttore editoriale di City Vision, il network che accompagna la trasformazione intelligente dei territori -. Open data, cybersecurity, manutenzione predittiva sono, in particolare, le tre aree di interesse su cui occorre investire». Proprio sulla smart city, laddove la formazione non arriva dagli atenei o dalle scuole anche private, scendono in campo le aziende. «La mobilità per le città intelligenti – spiega Teresio Gigi Gaudio, cofondatore di ICONA Design Group - ha bisogno di professionisti in grado di lavorare come mobility designers. In Cina o in Nord Europa figure già affermate, ma in Italia c'è un gap di competenze che ci ha indotto a far nascere presso lo Ied di Torino il master in “Advanced Design and Intelligent Mobility” che insegna a calare i prodotti che si sviluppano all’interno dell'ecosistema in cui dovranno funzionare ».