Chi vende dopo metà luglio paga solo un mese per il saldo di Pasquale Mirto

Chi ha rogitato il 17 luglio, per calcolare il saldo Imu-Tasi la normativa prevede che l'imposta vada liquidata per mesi, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Nel caso in oggetto il possesso si è protratto per sette mesi. Quindi il lettore dovrebbe aver versato in acconto l'Imu maturata per sei mesi; pertanto a saldo verserà 1/12 dell'Imu annuale, ovvero 1/6 di quanto versato in acconto (ha risposto l'esperto del Sole 24 Ore Pasquale Mirto).