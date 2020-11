Chiamate 118: Milano ai livelli di marzo, Varese oltre. Bergamo e Brescia in controtendenza Lo dicono anche i numeri delle chiamate al 118: nessuna impennata nella bergamasca, mentre esplodono gli interventi a Milano, Monza e Varese di Biagio Simonetta

Non esistono prove scientifiche che questa pandemia possa produrre una immunità di gregge in assenza di un vaccino. Non ancora. Ma esistono dati che, se incrociati, possono regalare analisi interessanti, sulle quali poter riflettere e dalle quali poter imparare qualcosa. Tipo che oggi, la situazione nelle aree maggiormente colpite dalla prima ondata (il bergamasco e l'area bresciana) non è solo molto più tranquilla rispetto a province come Milano e Varese, ma sembra addirittura stazionaria da maggio in poi. Ma andiamo con ordine.



A marzo, mentre la prima ondata del contagio ci assediava, abbiamo iniziato a tracciare nella pagina dedicata ai dati della pandemia su Lab24, le chiamate al 118 per ragioni legate a problemi respiratori o infettivi in Lombardia. È una statistica collaterale di questa pandemia, ma che empiricamente dice tanto. Perché i pronto soccorso sono la prima linea di questa emergenza. E analizzare l'andamento degli interventi può dirci tanto di come stanno andando le cose.

La mappa, che viene aggiornata ogni giorno, divide il territorio lombardo in 4 macro aree: Area Alpina a Bergamo con AAT di Bergamo, Brescia e Sondrio; Area dei Laghi a Como con AAT di Como, Lecco e Varese; Area Metropolitana a Milano con AAT di Milano e Monza Brianza, Area della Pianura a Pavia con AAT di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

L'aggiornamento quotidiano è possibile grazie alla collaborazione dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) di Regione Lombardia. Ma vediamo cosa dicono i numeri. E il grafico qui sotto. Per evidenziare solo l'area di interesse, occorre deselezionare tutte le altre cliccandoci sopra.

Milano e Varese da codice rosso

Le province di Milano e Monza sono tornate ai livelli di marzo scorso. I 525 interventi del 118 fatti registrare il 25 marzo sono un record che ha le ore contate, a quanto pare. La curva – che alla fine del primo lockdown era scesa a livelli pre-emergenziali - ha ripreso a salire con forza nei primi giorni di ottobre. E oggi sta toccando nuovamente picchi altissimi. Vanno addirittura peggio le cose nelle province di Varese e Como, dove i record di marzo sono strati stracciati dai numeri di questi giorni: 267 interventi solo il 2 novembre scorso. Oggi, al di là delle statistiche sulle chiamate al 118, proprio il milanese e il varesotto sono le zone più colpite d'Italia, tanto che in molti già parlano di Varese come la nuova Val Seriana.