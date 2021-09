Arriva il libro-guida “Chiamo l'avvocato”

2' di lettura

Orientarsi nel mondo della giustizia non è sempre facile. Sono tanti gli interrogativi, quando si pensa di dover ricorrere a un avvocato. Spesso ci si trova catapultati ad occuparsi direttamente dei propri diritti solo quando vengono messi in discussione. Ma il diritto pervade ogni nostro agire, nel nostro privato e in relazione al contesto sociale in cui ci muoviamo

. L'obbiettivo del libro è offrire al normale cittadino, ovviamente digiuno di competenze in ambito legale, uno strumento semplice per capire finalmente come funziona il nostro sistema giudiziario, i suoi meccanismi, i tempi e i costi.

Attraverso il racconto di aneddoti di vita vissuta dell'autrice Mariacristina Merola, avvocato di professione, il libro spiega come si svolge il nostro processo civile, i termini giuridici fondamentali per comprenderlo e il ruolo dell'avvocato. Con un linguaggio semplice e chiaro costituisce un valido aiuto per chi voglia comprendere il funzionamento della nostra giustizia civile e affrontare con maggiore consapevolezza le questioni legali, costruendo con il proprio avvocato un rapporto di fiducia.

Perché come dice bene nella prefazione anche il sindaco emerito di Milano Gabriele Albertini citando un vecchio proverbio milanese: “L'è mei un rat in boca al gatt che un cristian in man a un avucàt,” meglio un topo in bocca al gatto che un cristiano in mano a un avvocato.

Il libro verrà presentato in streaming il 16 settembre dalle 18.30 sul sito del Sole 24 Ore e sui canali social Facebook e LinkedIn. Con l'autrice ne discutono il Sindaco emerito di Milano Gabriele Albertini e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo. Modera l'evento Giovanni Negri, giornalista del Sole 24 Ore.