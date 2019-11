Chianti, l’ultimo scontro tra i due Consorzi sul «Gran Selezione»

La posizione del Consorzio Chianti Classico

«La scelta del Consorzio Vino Chianti relativa al nome Gran Selezione – si legge in una nota del Consorzio del Chianti Classico - ci trova nettamente contrari ma soprattutto increduli perché volto ad una strategia di gestione a nostro parere non costruttiva e assolutamente priva di idee innovative ed originali di cui invece c'è sempre grande necessità. La Gran Selezione, presente sul mercato dal 2014, è unicamente una tipologia di Chianti Classico, ideata dal lavoro esclusivo del Consorzio Vino Chianti Classico. Siamo profondamente rammaricati che le scelte proposte del Consorzio Chianti siano tutte rivolte soltanto a riproporre strategie di valorizzazione già messe in campo dal vino Chianti Classico per giunta con caratteristiche produttive identiche alle nostre». «Faremo opposizione alla proposta del Chianti Docg – ha tuonato il presidente del Chianti Classico, Giovanni Manetti - in tutte le sedi istituzionali. Abbiamo subito un attacco frontale, che rischia di mettere a repentaglio il percorso di collaborazione da tempo avviato dal comparto viticolo toscano».



La posizione del Consorzio Chianti Docg

«La nostra scelta – ribatte il presidente del Consorzio del Chianti Docg – non è estemporanea e giunge al termine di un lungo lavoro di riqualificazione delle nostre produzioni. Abbiamo cominciato anni fa con importanti investimenti per la ristrutturazione dei vigneti e abbiamo continuato con un grande lavoro di valorizzazione del nostro vino. Quando ho assunto la presidenza del Consorzio nel 2010, si trovavano bottiglie di Chianti Docg a 0,95 euro sugli scaffali. Un livello che non garantiva la sopravvivenza a molte nostre imprese. Ci siamo rimboccati le maniche e oggi il prezzo medio a scaffale del nostro vino oscilla tra i 4,5 e i 5,5 euro a bottiglia. Un indice che è solo il risultato finale di un grande lavoro fatto per migliorare la qualità del prodotto partendo dal vigneto. Per questo la nostra scelta di avere una nostra Gran Selezione, è tutt'altro che opportunistica ma è il punto di arrivo di un percorso. Senza sottovalutare un altro aspetto: i produttori di Chianti Docg e Chianti Classico in molti casi coincidono. La decisione sull'introduzione della nuova etichetta è stata votata dal 96,5% dei produttori, molti, moltissimi dei quali producono anche Chianti Classico. Ora non so se questo possa far parlare di una scelta condivisa, ma certo non posso credere a un moto di autolesionismo dei viticoltori del Gallo Nero».

«Al di là del dettato della legge – ha aggiunto il direttore del Chianti Classico, Carlotta Gori - crediamo che il profilo dell'opportunità sia in questo caso molto importante. Tutelare il consumatore e proteggere i produttori da elementi che rischiano di creare grande confusione è fondamentale. Quanto alla presunta approvazione anche di produttori del Chianti Classico non conosciamo nel dettaglio le espressioni di voto di un altro consorzio. Continueremo a puntare sulla linea strategica di tutela e valorizzazione della nostra denominazione, definita e condivisa, che continueremo a perseguire in maniera unitaria nell'ottica di rendere sempre più riconosciuta ed apprezzata sul mercato globale l'unicità della denominazione Chianti Classico e la tipicità che gli deriva dal proprio territorio».