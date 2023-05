Chianti fra relais di charme, enogastronomia e tecnologia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Siamo nel Chianti dei colli fiorentini, nel comune di Barberino Tavernelle, vicini al confine con la provincia di Siena. A metà strada fra il capoluogo toscano e la città del Palio, che distano entrambe circa 45 minuti di auto. Un luogo e un paesaggio che trasmette bellezza, che seduce con le sue dolci forme e i suoi colori, da apprezzare soprattutto in questa stagione e all'inizio dell'autunno. Qui sorge il Resort Borgo di Cortefreda della catena Place of Charme che accoglie gli ospiti all'insegna di un “lusso rurale”, fatto di servizi, comfort ed esperienze molto legate al territorio, alle sue bellezze e alle sue tradizioni e peculiarità.

In e-bike o a cavallo nel paradiso delle colline fiorentine

Fino al 2006, ad accogliere turisti e clienti c'era solo un ristorante con un'insegna sui generis, “Lo Scorpione”, al quale viene successivamente affiancato un albergo. Dopo una fine opera di ammodernamento, all'inizio dell'estate 2020 prende corpo il nuovo corso della struttura sotto il marchio Place of Charme: relais a 4 stelle con 55 camere nel complesso (alcune suite offrono anche sauna privata), piccolo centro wellness e Spa Suite con bagno di vapore, sauna e docce sensoriali a uso esclusivo su prenotazione e un ristorante aperto anche al pubblico. Borgo di Cortefreda non è, come tengono a precisare i diretti interessati, un hotel di categoria lusso ma è l'espressione (come del resto le altre sei strutture in Toscana del brand) di una proposta che punta su un'accoglienza di qualità, tipicamente toscana e declinata fra le esperienze disponibili per gli ospiti (per lo più stranieri in questa stagione) e l'autenticità di una cucina a base di materie prime a km 0 (in parte autoprodotte come l'olio e il miele proveniente dalle arnie presenti in alcune strutture) e gestita da chef locali. A disposizione dei clienti ci sono un curatissimo parco giardino di 15mila mq dedicato al relax fra olivi, cipressi, oleandri e piante aromatiche, una piscina panoramica aperta da maggio a settembre e una ricca lista di attività leisure fra cui le escursioni di “forest bathing” accompagnati da una guida professionista e il trekking fra le colline, le visite alle realtà artigiane del territorio, le pedalate in e-bike (siamo nei luoghi del circuito delle Strade Bianche e della famosa Eroica) e i tour fra i piccoli borghi con gli scooter elettrici (le Vespe della Piaggio) noleggiabili in struttura, i corsi di pittura su ceramica nel caratteristico borgo medievale di Certaldo Alto, le passeggiate a cavallo e (per i più temerari) anche il volo in mongolfiera.

L'intelligenza artificiale a supporto del concierge

“Ciao Alexa, cosa si può fare nei dintorni della struttura? Qual è la password del Wi-Fi? A che ora sono servite colazione e cena? A che ora apre la SPA?”. Domande che solitamente si rivolgono al personale di concierge e che al Borgo di Cortefreda, da febbraio, si possono invece indirizzare ad Alexa Smart Properties for Hospitality, la versione dedicata al mondo dell'hotellerie dell'assistente vocale di Amazon. Agli ospiti del relais, uno dei primi in Italia ad aver introdotto questa tecnologia in ogni camera, è dunque offerta la possibilità di accedere in modalità 24x7 a servizi e informazioni di vario genere in maniera autonoma ed immediata, interagendo con il dispositivo digitale attraverso semplici comandi vocali. Una sorta di concierge virtuale, insomma, a cui fare affidamento ogni volta che lo si desidera per avere indicazioni di ordine pratico (dagli orari al meteo), suggerimenti legati alle attrazioni e alle esperienze di intrattenimento esterne alla struttura ma anche segnalare malfunzionamenti, richiedere il check out o ancora ordinare con il servizio in camera vini e cocktail accompagnati da snack salati e dolci tipici, Le funzioni e le opzioni attualmente accessibili interagendo con il dispositivo in lingua italiana o inglese (il tedesco seguirà) sono destinate ad aumentare progressivamente e l'idea è quella di rendere possibile chiamare la reception o le altre camere attraverso Alexa e comandare via voce l'impianto di illuminazione o la TV. L'uso di Alexa in camera è ovviamente facoltativo (e gratuito), non richiede registrazione e neppure il collegamento a un account Amazon: l'uso del servizio è quindi anonimo e per tutelare la privacy degli ospiti la videocamera è disattivata di default e gli altoparlanti sono dotati di un pulsante che disattivano elettronicamente il microfono. Un membro aggiuntivo dello staff, così come lo definisce anche Andrea Galardi, founder e Ceo di So.Ges (il Gruppo a cui fa capo il brand Place of Charme), che aiuterà lo staff a velocizzare l'evasione di alcune richieste garantendo maggiore tempo libero all'ospite. Per il momento è una peculiarità di Borgo di Cortefreda ma l'intento è quello di portarlo in tutte le strutture di Place of Charme.

Antichi poderi, ville rinascimentali e tour nelle vigne

Quando dici Chianti pensi subito anche al celebre vino rosso di queste colline. Nel relais non manca quindi una fornitissima cantina dove sono organizzate degustazioni di vino e olio con i prodotti realizzati da aziende agricole locali. Borgo di Cortefreda e Certosa di Pontignano (un'altra residenza di Place of Charme alle porte di Siena, realizzata in una suggestiva costruzione risalente al 1343, già dimora di frati e dove le antiche celle sono state trasformate in camere e appartamenti) sono apprezzate etichette che nascono dai vitigni di Sangiovese, Canaiolo e Colorino piantati su terroir di argilla e galestro e trovano spazio nella carta dei vini e nell'angolo shop delle varie strutture. Per chi ama le camminate fra i vigneti e il piacere di un assaggio di salumi e formaggi toscani, una tappa da non perdere è Villa il Pozzo, una tenuta di 60 ettari per metà coltivata a uve e popolata da 3mila ulivi di proprietà di una famiglia fiorentina che avviò la produzione di vino negli anni ’60. La si trova lungo la strada che porta a Podere Mezzastrada, altra struttura (originaria del XVIII secolo) di Place of Charme con 20 appartamenti in tipico stile toscano che sorge su una collina della zona vinicola di Certaldo. La villa, con tanto di torre di avvistamento, risale alla fine del 1500 e oggi propone servizi di hospitality per eventi e matrimoni nelle 11 suite completamente restaurate (per un totale di circa 30 persone) da poter affittare in blocco. I plus di questo luogo magico? La balconata esterna che si affaccia sulla piscina e domina la Val d'Elsa, dove scorre la Via Francigena, e la cantina gestita dal factotum Donato, dove degustare i vini e l'olio della tenuta guardando verso le colline del Chianti Classico e le torri di San Gimignano.