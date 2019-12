Chiara Ferragni contro il Codacons: «Mi tacciano di essere un modello sbagliato» L’imprenditrice, possibile conduttrice del Festival di Sanremo, risponde alle critiche mosse dall’associazione dei consumatori alla Rai

«Sono molto colpita dal tempo e dall'aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona e ai progetti che mi riguardano con dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio, che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate».

Così Chiara Ferragni in una nota risponde alle critiche mosse dall’associazione dei consumatori, che in un comunicato diffuso il 1 dicembre ha giudicato non accettabile la possibile partecipazione dell’imprenditrice al prossimo Festival di Sanremo al fianco del conduttore Amadeus.

L’accusa del Codacons: «Pronti a fare causa alla Rai»

«Siamo pronti a intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio di Chiara Ferragni qualora sia confermato il suo ruolo a Sanremo - ha scritto il Codacons -. Si tratta di una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all'interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani. Chiara Ferragni è stata infatti oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l'uso totalmente errato dei social network, con particolare riferimento all'utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio, utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy».

La risposta di Chiara Ferragni

«È stato consigliato alla Rai di “individuare modelli più adatti all'interno di programmi diretti ad un vasto pubblico” insinuando in maniera arbitraria che io sia un modello sbagliato. Allo stesso tempo il Codacons ha fatto diverse affermazioni errate e senza fondamento del tipo “Chiara Ferragni è stata infatti oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l'uso totalmente errato dei social network”, per le quali invito il Codacons a smentirmi con prove reali e non con illazioni», prosegue la nota firmata da TBS Crew S.r.l., la società fondata da Chiara Ferragni e di cui è amministratrice delegata.

«Unposted non è uno pseudo -documentario»

«Ulteriore diffamazione è stata rivolta a Chiara Ferragni Unposted, film sulla mia vita, che viene definito in maniera totalmente denigratoria “pseudo-documentario”», prosegue. Il riferimento è al film girato da Elisa Amoruso, presentato al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Ha incassato oltre 1,6 milioni di euro nei cinema e oggi è visibile su Amazon Prime Video.