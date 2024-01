Chiara Ferragni, a disposizione delle autorità per chiarire

L’associazione ha avviato un’azione inibitoria verso Balocco per far ottenere a tutti gli acquirenti del pandoro griffato Ferragni «il giusto risarcimento per i danni subiti» e di fronte alla replica della società agirà «formalmente verso l’azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi».

