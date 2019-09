Chiara Ferragni fa il botto al cinema e nei bilanci: i ricavi balzano del 78% L’influencer ha fatto pace col socio di minoranza Pasquale Morgese, che è anche suo partner industriale nella linea «Chiara Ferragni Shoes» di Giovanni Bracco

Non è solo il debutto al cinema, col boom al botteghino di «Unposted» a far sorridere Chiara Ferragni: la sua Tbs Crew, come risulta a Radiocor, ha registrato nell'ultimo bilancio, ora disponibile, un balzo dei ricavi del 78% a 5,7 milioni, dai 3,2 del 2017. Ma c'è anche un'altra notizia di assoluto rilievo per la società della famosa influencer che gestisce il blog «The Blonde Salad»: Ferragni ha fatto pace col socio Pasquale Morgese che è anche suo partner industriale nella linea «Chiara Ferragni Shoes».

L'assemblea della Tbs Crew, il 17 luglio scorso, come risulta dal verbale della riunione, ha nominato consigliere Guido Zaffaroni, al posto del dimissionario Fabio Salvatore Damato, che ha fatto, dunque, posto al rappresentante della Esuriens di Morgese che detiene il 45% della società (Ferragni la controlla col 55 per cento).

Il socio di minoranza aveva reclamato un ingresso in consiglio di amministrazione fin dallo scorso anno, quando si era consumata la separazione professionale (quella sentimentale era già avvenuta) tra Ferragni e Riccardo Pozzoli. Morgese era subentrato a Pozzoli, ma senza riuscire a condividere la gestione dell'azienda. Zaffaroni parla di «riconciliazione: un primo passo verso la normalizzazione». Il nuovo consigliere è un commercialista di Milano che rappresenta in veste di tecnico Morgese: «La collaborazione con Ferragni continua: c'è uno spirito di sinergia ricostruito a fronte di incomprensioni di carattere, più che altro. Damato rimane in azienda come direttore generale», ha dichiarato a Radiocor. Dal bilancio 2018 di Tbs Crew è scaturito un utile netto di 98mila euro che l'assemblea ha deciso di riportare a nuovo. Decisione contestata dal socio Esuriens: ma era aprile e la pace era di là da venire.

