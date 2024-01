Chiara Ferragni, nessun impatto sui follower ma si incrina il rapporto con le aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

I numeri sono tutto sommato stabili sul versante della fan base. A partire dal 15 dicembre, data in cui è scoppiato il “Pandoro-gate”, Chiara Ferragni ha perso 246mila follower (pari a un calo inferiore all’1% complessivo). Ma, in pratica, dalla seconda metà del mese del mese di dicembre si assiste al completo blocco delle attività di sponsorizzazioni, a fronte di 15 post adv pubblicati nello stesso periodo nel 2022.

Follower a quota 29,5 milioni

Follower stabili, ma aziende per ora in ritirata. Business as usual all’interno di un ingranaggio che muove velocissimo fra consumatori sempre più esposti alle nuove (vecchie) piattaforme, aziende che puntano a cavalcare un’onda che parte dai post e arriva sull’engamenent (le reazioni) degli utenti-consumatori, Autorità che si stanno muovendo per cercare di mettere paletti a tutela dei consumatori e del mercato.

In questa chiave, come si evince dall’analisi dettagliata di Sensemakers grazie ai dati Comscore Shareablee, è solo sul fronte del rapporto fra l’influencer e le aziende che il caso del pandoro Balocco e della multa dell’Antitrust stanno presentando il conto all’“imprenditrice digitale” che comunque, come detto, mantiene una folta fan base di circa 29,5 milioni di follower che appare quindi solo marginalmente impattata dalle vicende di questi giorni.

La spinta su Instagram

E così, numeri alla mano, Sensemakers evidenzia come nei 30 giorni precedenti alla diffusione della prima notizia su questo caso, i profili social di Chiara Ferragni avevano pubblicato 18 post legati ad attività di branded content, prevalentemente su Instagram (90%) e solo in minima parte su TikTok (10%), in collaborazione con 15 aziende (in particolare con Prada, Alpro, Calzedonia e Falconeri).

La gran parte di questi contenuti (12) sono stati pubblicati nelle due settimane di dicembre, in prossimità delle festività e immediatamente prima della pausa social dell’Influencer e hanno generato un volume di dato organico pari a quasi 5 milioni di interazioni. Un engagement, insomma, in linea con i primi 15 giorni di dicembre del 2022. Dalla seconda metà del mese è però – è il 15 dicembre che si diffonde la notizia che le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno ricevuto una sanzione da 1 milione di euro dall’Antitrust per una pratica commerciale scorretta relativa alla vendita del pandoro Balocco di beneficenza – il flusso di lavoro si sarebbe completamente fermato.