Chiara Ferragni dal 45% al 100% di Tbs Crew, che gestisce molte delle sue attività

Non passa (quasi) giorno senza che Chiara Ferragni sigli un accordo, un contratto di consulenza o di altro tipo con aziende e marchi italiani e stranieri. Ma l’operazione appena annunciata è di natura e significato diverso, con una valenza strategia di medio-lungo termine.

L’impreditrice digitale – perché è questa la “definizione” più corretta di Chiara Ferragni, alla quale da molto tempo non si addice più quella di influencer – ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote della società Tbs Crew (una srl nata nel 2009), divenendo titolare del 100% del capitale sociale. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, mentre si sa che a vendere le quote mancanti sono state cedute, «a seguito di un accordo tra i soci», si legge in una nota, da un’altra srl, la Esuriens riconducibile alle famiglie Morgese e Barindelli. «Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società – ha commentato Chiara Ferragni –. Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo».

Attività diversificate

La Tbs Crew – della quale Chiara Ferragni dal 2017 è amministratore delegato – si occupa della gestione del magazine online The Blonde Salad (nome originariamente dato da Chiara Ferragni alla sua prima “avventura”, il blog) e che opera come talent agency e nella consulenza di digital marketing strategy. In aprile l’imprenditrice era entrata nel board del gruppo Tod’s.