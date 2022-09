Chiavenna e i suoi crotti

A gennaio 2024, la piccola cittadina di (probabile) origine etrusca vedrà in campo gli atleti di hockey su ghiaccio ma i motivi per un soggiorno a Chiavenna possono essere anche ben altri. Famosa per la sua ricca tradizione gastronomica, ha nella tradizione della cucina locale servita nei Crotti (piccole grotte naturali utilizzate come frigorifero per la conservazione di cibi e bevande riconvertite a ristoranti tipici) una delle sue principali attrazioni. Prima o dopo il ristoro a base di bresaola, gnocchetti, polenta taragna e rossi valtellinesi è d'obbligo una passeggiata nel centro storico con l'attraversamento del ponte sul fiume Mera, una visita al suggestivo Palazzo Vertemate, una delle più prestigiose dimore cinquecentesche della Lombardia, oppure una tappa nel comune di Piuro alle vicine cascate dell'Acquafraggia, uno dei simboli della Valchiavenna.

1/8 3/8 Menu