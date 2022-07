Chicago, sparatoria alla parata del 4 luglio: almeno 6 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sei persone sono state uccise e almeno 31 ricoverate in ospedale dopo una sparatoria lungo il percorso di una parata per la festa del 4 luglio nel ricco sobborgo di Highland Park, nella periferia Nord di Chicago.

La polizia cerca un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni con capelli lunghi neri. Lo ha detto un dirigente delle forze dell’ordine in conferenza stampa. Le autorità hanno invitato la popolazione locale a restare al riparo in un luogo sicuro mentre proseguono le ricerche dell’uomo. «E’ armato e quindi pericoloso», hanno detto.

Secondo alcuni testimoni, l’attentatore si trovava sul tetto di un negozio e da lì ha sparato sulla folla.



La sparatoria arriva dopo che il 24 maggio 19 bambini e due insegnanti sono stati uccisi in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, e dopo l’attacco del 14 maggio che ha ucciso 10 persone in un negozio di alimentari a Buffalo.

La tensione è alta anche in altre zone degli Stati Uniti. La città di Akron, Ohio, ha dichiarato lo stato di emergenza, imponendo il coprifuoco e cancellando i fuochi d’artificio del 4 luglio - festa dell’Indipendenza americana - dopo le proteste di domenica sera per l’uccisione da parte di otto agenti del 25enne afroamericano Jayland Walker, di cui la polizia ha diffuso un video shock.