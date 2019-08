Chicco Testa: «Nel Lazio serve un altro termovalorizzatore»

Quali impianti andrebbero costruiti?

Non mi riferisco solo ai termovalorizzatori. Mancano anche impianti di riciclo, in particolare per la frazione umida: nel Comune di Roma servirebbero almeno 5-10 strutture di questo tipo.

I termovalorizzatori?

Secondo me, nel Lazio, l’unico impianto ora attivo, quello di San Vittore, che ha una capacità di smaltimento di quasi 330mila tonnellate l’anno (in base all’ultimo rapporto Ispra), non è sufficiente. Nel Lazio vengono prodotte 2,9 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno. Anche se si arrivasse a recuperare il 65% dei rifiuti, resterebbe ancora quasi un milione di tonnellate che dovrebbe finire in discarica o presso un termovalorizzatore. La regione prevede una ulteriore piattaforma di separazione a Colleferro, ma non sono sicuro che possa ottenere il risultato di mettere in sicurezza la parte indifferenziata dei rifiuti dopo che si è già provveduto per le parti “nobili” a una raccolta differenziata spinta. Aggiungo inoltre che la Regione Lazio, e in particolare il Comune di Roma, sono ben lontani dal 65% di riciclaggio effettivo (che significa una raccolta differenziata di almeno l’80%). Serve ancora un secondo impianto di termovalorizzazione, possibilmente vicino a Roma.

Ma per far entrare in funzione un termovalorizzatore servono 7 anni. Non arriverebbe troppo tardi?

Le lentezze burocratiche non sono un buon motivo per non farlo. Caso mai sarebbe necessario accelerare i processi autorizzativi.