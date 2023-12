Chiedi chi era il compagno Berlinguer, una mostra per il centenario del leader comunista

Ascolta la versione audio dell'articolo

Icona mai sbiadita della sinistra italiana, personaggio tra i più rispettati della storia politica nostrana (se l’Italia avesse un Pantheon della Repubblica a lui spetterebbe certamente un posto di diritto). Figura accompagnata da una popolarità che qualcuno è arrivato a sfruttare come “brand pubblicitario” (è successo per il lancio della nuova Unità che ha pubblicato una sua foto del 1984 suscitando le proteste della famiglia).

A cento anni dalla nascita (Sassari, 25 maggio 1922) e a quasi 40 dalla morte (Padova, 11 giugno 1984) Enrico Berlinguer continua a essere omaggiato, ricordato e rimpianto (il canale Youtube con i suoi discorsi ha più di 5mila iscritti). Una mostra al Mattatoio di Roma, organizzata dalla Fondazione Berlinguer, cerca di raccontare alle nuove generazioni chi era il “compagno Enrico”, quel signore dall’aria mite la cui foto accoglie i visitatori all’ingresso: in piedi, su un palco in posizione defilata, mentre sembra ascoltare interessato qualcuno.

Foto Renato Corsini

Un percorso per i giovani

È la missione che si è dato Ugo Sposetti, 76 anni, ex tesoriere dei Ds, parlamentare di lungo corso e custode della memoria e dei beni del Pci-Pds-Ds (attraverso le fondazioni che hanno acquisito immobili e opere d’arte “salvate” al momento della confluenza dentro il Partito democratico). Difensore del finanziamento pubblico dei partiti nei momenti di ferocia anti-casta («un valore aggiunto per la democrazia»), guarda ormai all’attualità della politica con distacco: seduto in uno dei due padiglioni da mille metri ciascuno ancora in allestimento (la mostra aprirà il 15 dicembre e andrà avanti fino all’11 febbraio, ingresso gratuito), sottolinea solo di essere iscritto al Pd, di aver sostenuto Elly Schlein ma si sottrae a ogni commento sulla guida della neo-segretaria. «L’ho invitata all’inaugurazione della mostra» si limita a dire sornione.

Gli oggetti

L’attenzione si riaccende quando si torna a parlare dell’esposizione su Berlinguer. «È un percorso per stimolare i più giovani a fare politica. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che un tempo sono esistite anche personaggi come lui». Per riportare in vita quella stagione sono stati riuniti molti oggetti: il tavolo delle riunioni del Pci nella sede di via delle Botteghe Oscure n.4 (oggi il palazzo appartiene alla Finanziaria Tosinvest del gruppo Angelucci), la scrivania dello studio di casa Berlinguer, le lettere che il segretario del Pci scambiava con i protagonisti dell’epoca, i volumi dedicati alla figura del leader comunista o scritti da lui stesso, i libri su cui si è formato da giovane (prestati dalla famiglia). «È l’aspetto che più mi ha colpito - racconta ancora Sposetti, appassionato di libri antichi -: a vent’anni leggeva Giovanni Gentile e Nietzsche. Era un intellettuale». Nulla a che vedere, è il sottottesto, con la leggerezza impalpabile dei leader odierni. Del resto, da altre testimonianze si sa che il “giovane Enrico” si dedicava alla lettura di libri di filosofia, dai dialoghi di Platone a Kant. Quando, a 24 anni e un po’ a sorpresa, entra nel comitato centrale del Pci come “membro candidato”, è definito «intellettuale» oltre che «dirigente giovanile».

Il cursus honorum

La mostra ricostruisce una biografia del Novecento in cinque atti. Avvicinandosi alla sezione degli “affetti” (con oggetti personali messi a disposizione dalla famiglia) sembrerà di violare un’intimità domestica che escludeva dalla vita familiare, salvo rare eccezioni, anche i compagni di partito. Un salto vertiginoso in un tempo nel quale i leader (ma valeva anche per quelli democristiani) non mettevano in piazza il proprio vissuto quotidiano.