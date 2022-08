«Inginocchiati o ti sparo»: video choc del capo gabinetto di Gualtieri. Che si dimette

Una versione che non ha retto all’ondata di reazioni quando il video ha cominciato a essere visto. Così sono arrivate le dimissioni. «Per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto» scrive Ruberti nella lettera di dimissioni inviata a Gualtieri.

«Illustrissimo sindaco, in merito al video pubblicato nella serata di ieri dal quotidiano Il Foglio - si legge nella lettera - confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase ’mi ti compro’, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità». «Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario - prosegue - e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da capo da gabinetto».



Pd: episodio gravissimo che non resterà senza conseguenze



«Il caso Ruberti svelato dal Foglio? Episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze» era stato il primo commento di fonti del Nazareno. Le dimissioni di Ruberti e il ritiro della candidatura di De Angelis sono accolte con favore dal segretario del Pd Enrico Letta: «Entrambe scelte giuste e doverose».



«Questo è il soave ambientino del Pd romano. Il capo di gabinetto di Gualtieri, già capo di gabinetto di Zingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale» è il commento di Carlo Calenda, leader di Azione. Per i consiglieri comunali della Lista Calenda in Campidoglio «le frasi pronunciate dal capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, sono inaccettabili. Lo sarebbero per un comune cittadino, lo sono ancor di più per chi ricopre un delicato ruolo politico-amministrativo. Chiediamo subito chiarezza sull’episodio a tutela dei cittadini romani».

M5S, capo di Gabinetto di Gualteri si dimetta

I consiglieri del MoVimento 5 Stelle e della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio chiedono due cose al sindaco Gualtieri: «Le immediate dimissioni di chi usa espressioni e atteggiamenti da “gangster”, tanto più che si tratta del suo Capo di Gabinetto, nonché il chiarimento della vicenda da cui sembrano emergere altre minacce e presunte richieste avvenute durante una cena».