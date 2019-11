Chiedono un aumento di 200 euro e più tutele per i lavoratori

(ANSA)

I sindacati bancari Fabi, Fisac, First, Uilca e Unisin hanno chiesto ad Abi un aumento di 200 euro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. I sindacati hanno presentato una piattaforma che è stata approvata pressoché all'unanimità dai lavoratori. La trattativa va avanti da alcuni mesi ma dopo la presentazione da parte di Abi di una proposta complessiva per riformare gli inquadramenti che dà maggiore spazio al secondo livello di contrattazione e prevede, sostanzialmente, la piena fungibilità, la tensione è salita al punto che i sindacati hanno minacciato uno sciopero.