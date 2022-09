Chiesa in Valmalenco e le ciaspolate sul lago Palù

Sono tante le storie sulle origini di Chiesa in Valmalenco, compresa quella che porta alla leggendaria Val Malenga, la “valle del male”, perché circondata da spaventose montagne. Qui si sfideranno gli atleti di speed skating, orienteering e snowboard mischiandosi ai tanti amanti dello sci alpino e delle ascensioni in quota nel gruppo del Bernina, del Disgrazia e del Pizzo Scalino. Il comprensorio dell'Alpe Palù offre 60 km di piste raggiungibili direttamente da Chiesa con una delle funivie più grandi del mondo, mentre per i fondisti ci sono invece i tracciati naturali del lago Palù, di San Giuseppe e di Lanzada, illuminato anche artificialmente. E per chi non mette gli sci ai piedi la possibilità di ciaspolate guidate in paesaggi immersi nel silenzio.

2/8 4/8 Menu