Chiesi investe 600 milioni in ricerca e cresce a doppia cifra

Chiesi punta sull’innovazione e, anche grazie agli investimenti in Ricerca e sviluppo che nel 2022 hanno sfiorato i 600 milioni di euro, cresce a due cifre. Il fatturato ha infatti raggiunto 2 miliardi e 749 milioni di euro, mettendo a segno un più 13,6% rispetto al 2021. La crescita dei ricavi è accompagnata anche da quella delle redditività, con l’Utile Operativo Lordo (EBITDA) migliorato del 7%. La posizione finanziaria netta positiva è pari a 1.390 milioni di euro e mostra un incremento di 342 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Guardando in prospettiva, il 2023 si è aperto con volumi di vendita superiori alle aspettative, al punto che il gruppo conta di raggiungere e superare gli obiettivi di budget e, anche grazie all’integrazione di Amryt Pharma, punta a registrare un’ulteriore crescita nel 2023.

Il peso della cura delle malattie respiratorie

L’Europa resta il mercato principale per la multinazionale della farmaceutica di Parma, ma c’è anche un’importante crescita registrata a livello internazionale, in particolare negli StatiUniti, in Cina e in Brasile.La cura delle malattie respiratorie continua il suo trend di crescita, assorbendo oltre il 70% del fatturato, affiancata da una importante performance della Business Unit Global Rare Diseases,dedicata alla commercializzazione di prodotti per le malattie rare e ultra-rare, che ha registratoricavi per 332 milioni di euro e una crescita di oltre il 18% rispetto al 2021. Giuseppe Accogli, che da poco è diventato ceo del gruppo, spiega che «i solidi risultati finanziari 2022 sono la testimonianza concreta del lavoro di Chiesi nel creare valore condiviso per le persone, la comunità e l’ambiente. L’azienda è cresciuta in termini di fatturato,volumi e persone, raggiungendo obiettivi strategici importanti e continuando il proprio percorso volto a rivoluzionare il modo in cui il settore biofarmaceutico concepisce l’innovazione. Chiesi, in qualità di azienda biofarmaceutica, Società Benefit e B Corp certificata, è spinta dal desiderio di migliorarela qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie».

La ricerca e i 42 brevetti

Nel 2022 il 21,4% dei ricavi, pari esattamente a 589 milioni di euro, è stato investito in Ricerca e sviluppo nelle diverse aree in cui il gruppo è specializzato. Un incremento rispetto all’anno precedente trainato dalle attività di sviluppo clinico di fase III e confermato dai 42 nuovi brevetti registrati presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), posizionando Chiesi come prima azienda farmaceutica italiana e terza tra le aziende italiane di tutti i settori per richieste di brevetto.

Oltre 55% dei lavoratori è donna

Tra gli indicatori in miglioramento c’è anche l’occupazione. A livello globale oggi il Gruppo conta oltre 6.500 persone nelle 31 filiali, nei 7 centri di ricerca tra Italia, Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia, e nei 3 centri produttivi in Italia, Francia e Brasile. L’uguaglianza di genere si conferma tra gli obiettivi principali nelle politica delle risorse umane, tant’è che le donne rappresentano il 55% dei dipendenti, percentuale che aumenta nell’area R&S dove sono oltre il 60%. Il 2022 per il gruppo è stato l’anno del raggiungimento dello “zero gender pay gap”, ovvero l’uguaglianza di retribuzione tra donna e uomo a parità di livello e mansioni.Un risultato frutto di analisi e revisioni retributive, basate su un metodo specifico, certificato e implementato da una terza parte, che confronta la retribuzione per genere a parità di posizione e condizioni.