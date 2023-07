Chimica, Allegrini lancia un premio di 1.500 euro per i dipendenti brand ambassador

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è premio e premio. Nell’azienda chimica bergamasca Allegrini specializzata nella produzione di prodotti per la detergenza e la cosmetica, ne arriva uno per chi si farà brand ambassador, all’interno e all’esterno, anche attraverso i social. In una fase in cui continua a esserci un forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, i lavoratori che si faranno promotori dei valori positivi dell’azienda e presenteranno un candidato che superi il periodo di prova riceveranno un bonus da 1.500 euro lordi.

Anche nelle direzioni delle risorse umane il linguaggio cambia e questo è il riflesso dei profondi mutamenti che sono intervenuti soprattutto nella comunicazione e negli strumenti che vengono utilizzati. Così come anche nei metodi di ricerca e selezione delle persone che oggi passano da una molteplicità di canali, dal passa parola, ai portali, agli operatori specializzati, ai social.

In questa fase di grande complessità è nata la decisione di Allegrini di valorizzare l’ adesione ai valori aziendali, la partecipazione diretta ed indiretta da parte dei collaboratori alla vita dell’azienda e del contributo che ciascuno può dare al benessere della società, oltre alla prestazione professionale.

L’iniziativa mette in primo piano «il contributo attivo che ciascun collaboratore può dare alla crescita del capitale umano aziendale. È a tutti noto che oggi esiste una difficoltà oggettiva nell'ingaggio di risorse umane sia per ruoli qualificati e talvolta anche per i workers - spiega l’azienda ai lavoratori -. Premesso che si predilige la soluzione della crescita interna del proprio personale, riteniamo che nella ricerca di nuove risorse, spesso necessarie per accompagnare il processo di sviluppo, i collaboratori in forza all’azienda possono essere promotori attivi diffondendo l'annuncio di ricerca nei propri contesti e procedendo ad indirizzare verso l’azienda eventuali profili».

Il nuovo modello sarà applicato a specifiche selezioni di cui verrà data espressa indicazione ai lavoratori. Nel processo ci sono 2 elementi importanti. Il primo riguarda il fatto che il dipendente può testimoniare al potenziale nuovo addetto i valori positivi dell’azienda ed il clima che la caratterizza. Il secondo, invece, consiste nella presentazione di un candidato da parte di un collaboratore interno, tenuto conto che è comunque previsto il regolare processo di selezione. A fronte del superamento del periodo di prova da parte del candidato, l’azienda prevede un incentivo rappresentato da un premio pari a 1.500 euro lordi al dipendente che ha segnalato il nuovo arrivato.