Chimica e farmaceutica esplorano la via del digitale per migliorare salute e sicurezza

«Cultura, cultura, cultura». È quello che serve su salute, sicurezza e ambiente, ha ripetuto ieri Bernardo Sestini, nella sua veste di vicepresidente di Federchimica con delega alle relazioni industriali, mentre moderava la giornata nazionale tradizionalmente dedicata a questi temi dalla chimica e dalla farmaceutica, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro siglato da Federchimica, Farmindustria e Filctem, Femca, Uiltec e Ugl. «La cultura su questi temi richiede però metodo e disciplina e una leadership che vada in una direzione chiara perché poi bisogna anche farsi seguire dai lavoratori», continua Sestini. La percezione del rischio e la sensibilizzazione sul tema sono in deciso aumento se è vero, secondo i dati dell’ultimo rapporto Responsible care, che lo scorso anno l’incidenza degli infortuni nel settore è stata inferiore del 39% rispetto alla media manifatturiera.

Il ruolo della formazione e dell’innovazione

Possibile? Possibile, grazie soprattutto alle numerose iniziative di formazione, ma anche alle nuove tecnologie, al digitale e all’intelligenza artificiale che stanno aumentando il loro impatto nei risultati sulla salute e sulla sicurezza . Dietro questo andamento c’è una sensibilità che è cresciuta grazie alla contrattazione ma anche mettendo dati ed esperienze a fattor comune per migliorare l’attività delle imprese.

La contrattazione di secondo livello

L’effetto moltiplicatore del contratto nazionale è anche nelle buone prassi aziendali attraverso il secondo livello di contrattazione che Federchimica, Farmindustria e i sindacati valorizzano con il premio migliori esperienze aziendali. Il riconoscimento di quest’anno per l’adozione di sistemi di responsabilità sociale e welfare contrattuale è andato a Philip Morris in Italia, Nippon Gases Italia, Aptuit e Msd Italia.

Il calo delle malattie professionali

Come spiega Sestini, «la diffusione della cultura della sicurezza è parte integrante delle scelte di responsabilità sociale e dell’impegno di sviluppo sostenibile adottate: anche grazie a tale impegno, ad esempio, i casi di malattie professionali nell’industria chimica sono meno della metà rispetto alla media manifatturiera (- 62%) e si sono ridotti del 56% negli ultimi 12 anni». Un ragionamento condiviso da Sergio Marullo di Condojanni, delegato di Farmindustria alle relazioni industriali, che parlando di farmaceutica sottolinea il ruolo «delle proficue relazioni industriali», in una visione dove la sostenibilità entra a 360°. A dirlo sono i dati. «La farmaceutica – continua Marullo di Condojanni - è impegnata da tempo in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale. In dieci anni abbiamo ridotto i consumi energetici del 37% e considerando quelli rilevanti per le emissioni atmosferiche del 34%».

La diffusione del welfare

Nella chimica le soluzioni innovative «per il miglioramento continuo in una strategia di sviluppo sostenibile, hanno portato a una riduzione delle emissioni dei gas serra del 58% rispetto al 1990, obiettivo già in linea con UE al 2030», afferma Sestini. C’è poi tutto l’impegno sul fronte del welfare e della contrattazione di secondo livello. A questo proposito Marullo di Condojanni rileva l’ampia diffusione delle misure che vanno dalla previdenza e assistenza sanitaria integrativa alla famiglia. Del resto, dice Sestini, «ben oltre il 60% dei lavoratori è coperto da contrattazione aziendale in tema di welfare». Anche questo un risultato di relazioni partecipative.