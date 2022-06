Chimica e farmaceutica rinnovano il contratto: ai lavoratori 204 euro di aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della chimica farmaceutica, se guardiamo alla sua parte normativa, sarà lo strumento per affrontare la transizione digitale e green, ma anche per sviluppare ulteriormente temi su cui questi settori hanno una sensibilità storica, come la formazione, il welfare e la salute e sicurezza.

Se invece guardiamo alla sua parte economica, il nuovo contratto riconosce un incremento sui minimi al livello medio di riferimento (D1) di 204 euro e sarà lo strumento per recuperare il potere d’acquisto in una fase di forte crescita dell’inflazione. La platea interessata, secondo i sindacati, arriva a 210mila addetti e 3mila imprese. È questa la conclusione a cui sono arrivati Federchimica, Farmindustria e tutti i sindacati di categoria (Filctem, Femca, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal) siglando l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, in anticipo sulla scadenza che era alla fine di questo mese. Adesso la parola passa ai lavoratori che dovranno votare l’intesa.

Il meccanismo dell’Edr

L’incremento di 204 euro comprende i 32 euro di Edr (elemento distinto della retribuzione) che sono già stati erogati dalle imprese e che verranno portati sui minimi. Questo innovativo meccanismo è stato ideato dalle parti nel rinnovo del contratto del 2018 e prevede una verifica annuale degli scostamenti inflattivi, ma ricorrendo a un ruolo di ammortizzatore affidato all’Edr, in modo da semplificare l’impatto delle verifiche annuali e dare certezza a imprese e ai lavoratori. In occasione della scadenza del contratto le parti procedono con una verifica complessiva per garantire l’allineamento del trattamento minimo contrattuale all’inflazione reale e, come è avvenuto con questo rinnovo, ne tengono conto nell’erogazione degli aumenti.

Le tranche di aumento

Cinque le tranche e cioè 50 euro dal 1° luglio 2022, dati dalla somma di 18 euro e ulteriori 32 provenienti appunto dalla quota di Edr, 30 euro dal 1° gennaio 2023, 36 euro dal 1° luglio 2023, 68 euro dal 1° luglio 2024 e 20 euro dal 1° giugno 2025. Il montante complessivo nel triennio di vigenza (1° luglio 2022 - 30 giugno 2025) secondo un calcolo di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil sarà pari a 4.750 euro.

Risultato importante per le imprese

Paolo Lamberti, presidente Federchimica, dice che «questo accordo, raggiunto in una fase così critica nello scenario nazionale e internazionale, assume un significato di particolare rilevanza. In un clima di grande incertezza, forti della nostra cultura di relazioni industriali ispirata ai principi della partecipazione e della responsabilità sociale, abbiamo assicurato una prospettiva per il futuro delle imprese e dei lavoratori. In questo modo – e ancora una volta – la chimica, a monte di tutte le filiere produttive, potrà confermarsi motore economico per il sistema paese». Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, aggiunge che «il rinnovo in tempi record è un risultato particolarmente importante in un momento così complesso per la pressione sui costi e la necessità di difendere i livelli di competitività delle imprese del farmaco. Un accordo che dimostra ancora una volta la capacità dell’industria farmaceutica di lavorare concretamente per trovare soluzioni Farminpositive per il Paese. Le buone relazioni industriali del nostro settore sono esemplari, sia a livello nazionale sia nelle aziende. La collaborazione e il dialogo continuo sono uno stimolo a migliorare le competenze e la qualità dei nostri collaboratori, che sono riconosciuti come eccellenza nel panorama europeo».