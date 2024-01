Chimica, nasce Altair chemical dalla fusione di due società di Esseco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’industria chimica nasce una nuova realtà, Altair chemical, che deriva dalla fusione di due società che fanno entrambe capo a Esseco industrial.

Secondo quanto spiega una nota, dalla fusione della Altair Chimica di Saline di Volterra (Pisa) e della Hydrochem di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), società entrambe parte di Esseco Industrial, nasce Altair Chemical. La fusione consente di proseguire «il percorso di consolidamento nel mercato dei cloro-alcali di Esseco Industrial, divisione dell’italiano Esseco Group che offre prodotti e servizi per l’industria della chimica organica e inorganica presente in 10 Paesi con oltre 770 dipendenti e un fatturato che nel 2022 ha raggiunto 700 milioni di euroo». Con l’operazione, Esseco conta di ottenere la massimizzazione delle capacità produttive, un potenziamento sotto un’unica organizzazione, il rafforzamento delle sinergie con condivisione della gestione degli stoccaggi e della pianificazione della logistica per efficientare i processi di vendita.

Si tratta di «un’unione finalizzata alla crescita e all’ottimizzazione dei processi - dichiara Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco Industrial e amministratore delegato della divisione Cloro-Alcali - affinché si creino e migliorino quelle sinergie che ci permetteranno di competere sul mercato in maniera più determinante. I due stabilimenti hanno, inoltre, in comune quattro produzioni: idrossido di potassio, idrossido di sodio, ipoclorito di sodio e acido cloridrico».