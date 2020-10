Chimica Ue in frenata (-5,2%), serviranno due anni per tornare ai livelli pre Covid Passaggio di testimone alla guida del Cefic: l’ad di Versalis (Eni), Daniele Ferrari, lascia la presidenza al ceo di Basf, Martin Brudermueller: «Senza la chimica non è possibile nessun green deal. La sfida è mantenere il settore competitivo mentre attraversa questa enorme trasformazione» di Cristina Casadei

La pandemia non era nei piani di nessun manager, tanto meno in quelli di Daniele Ferrari e di Martin Brudermueller. Il primo è l'amministratore delegato di Versalis (Eni), il secondo è chairman of the board of executive directors and chief technology officer di Basf. Ieri, a Milano, si sono scambiati il testimone della presidenza della confederazione delle industrie chimiche d'Europa, il Cefic, avvenuto per la prima volta a porte chiuse. Quasi coetanei, il manager italiano e quello tedesco, hanno trascorso almeno tre decenni della loro carriera nell'industria chimica internazionale di cui conoscono molto bene le dinamiche economiche, finanziarie, normative.

La Ue riferimento della chimica mondiale

Quelle attuali ci dicono che l'Europa è un importante punto di riferimento della chimica mondiale «con i suoi 565 miliardi di fatturato - dice il past president del Cefic Ferrari -. Ma ci dicono anche che sul primo semestre di quest'anno c'è un segno meno: rispetto al 2019 è stato registrato un calo della produzione del 5,2%. Va però sottolineato che l'industria chimica ha reagito con forza alla pandemia, offrendo ogni tipo di servizio. Le aziende hanno subito cominciato a convertire le linee produttive per sostenere la produzione di disinfettanti e a produrre mascherine e materiali per la protezione delle persone dal contagio. Molte hanno fatto anche donazioni di materiali essenziali agli ospedali. Sono stati mesi in cui come Cefic abbiamo collaborato con le istituzioni della Ue e gli stati membri per aiutarli a rafforzare le supply chain cruciali».

L’emergenza

Ferrari si sofferma su un paio di esempi che aiutano a capire meglio. «Dovevamo garantire il trasporto merci transfrontaliero all'interno della Ue e assicurare le catene di approvvigionamento dei beni essenziali e lo abbiamo fatto attraverso le Green Lanes che hanno ridotto i tempi di attesa ai confini tra gli stati membri». E poi le problematiche normative. «Avevamo bisogno di procedure di autorizzazione semplificate e più veloci per produrre e fornire disinfettanti. Abbiamo risolto grazie al sostegno della Commissione e dell'Echa. Durante la mia presidenza Cefic ha anche avviato il progetto di miglioramento dei dossier Reach a cui hanno aderito oltre 180 aziende e lanciato la Mid century vision, un primo tassello e una piattaforma di dialogo tra gli stakeholder per la transizione verso una società carbon neutral».