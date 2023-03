Chimici e Fisici: «Cultura, scienza, lavoro e uguaglianza: paradigma irrinunciabile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna è stata istituita per ricordare l'importanza di perseguire da parte delle donne in tutti i contesti pari diritti sociali, economici e politici. Sono passati più di 100 anni da tale istituzione ma le attività da fare sono ancora molte, ed è proprio l'Unione Europea a ricordarlo inserendo tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 il punto 5 “Parità di genere” che ha come scopo quello di raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, tramite parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, alle professioni, alla scienza, al lavoro, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici. Questo obiettivo a cui tendere è sicuramente ancora più rilevante nel mondo scientifico e professionale, dove la difficoltà di declinare attività di studio, ricerca o lavoro con attività di cura della famiglia è evidente, se non anzi decisa nel caso della maternità. Vengono infatti a mancare – specie per chi svolge la libera professione – adeguate misure compensative in grado di garantire la continuità lavorativa. Nonostante gli ostacoli sempre maggiori in un con-testo economico-sociale sempre più difficile, sempre più ragazze abbracciano l'amore per la scienza.

I professionisti

A oggi i professionisti iscritti alla Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sono per il 42,21% donne, segno evidente di un'importante componente femminile nelle nostre professioni. Nell'area della Chimica il 33,67 % sono donne, mentre nell'area della Fisica le donne sono oggi solo l' 8,54%. «Le nostre sicuramente non sono professioni al femminile o al maschile - si legge in un comunicato della federazione -. L'amore e la passione per la chimica e per la fisica ci accomunano tutti, colleghi e colleghe, perché siamo Chimici e Fisici a prescindere dal genere. Quotidianamente siamo testimoni della nostra professionalità in tutti gli ambiti di lavoro e di vita, mettendo a disposizione la nostra competenza, dedizione e capacità professionale per garantire ambienti salubri, lavori sicuri, prevenzione e cura, tutelare l'ambiente e promuovere lo sviluppo economico».

Loading...

Non è questione di genere

«La professione, l'impresa e il lavoro non sono e non devono essere una questione di genere - prosegue la nota . - Ma in questo particolare momento storico-politico, è tempo di sostenere il talento delle donne e dei giovani con una visione complessiva di rilancio economico e sociale. Il futuro della nostra nazione è strettamente correlato all'adozione di politiche strutturali, sistemiche e coordinate volte a sostenere la professione e l'impresa, favorendo l'occupazione e la ricerca, garantendo a tutti, donne e uomini, i servizi oramai indispensabili per conciliare il lavoro con la cura della famiglia».

«E in questo futuro i professionisti possono essere la chiave di volta - è scritto ancora nel comunicato -, in quanto in grado di esprimere al meglio - nei vari contesti pubblici, privati e imprenditoriali in cui operano – etica, professionalità, competenza, innovazione, contribuendo come motori alla crescita economica, sociale e sostenibile, promuovendo prevenzione e garantendo la salute di tutti».

Sviluppo senza discriminazione

Poi il comunicato prosegue: «Lo sviluppo del nostro Paese è responsabilità di tutti. E lo sviluppo non prevede la discriminazione. Ed ecco quindi tornare ancora l'8 marzo, a ricordarci la discriminazione e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora og-getto in ogni parte del mondo. Discriminazione e violenza che suona ancora più forte quando si parla di professioni sanitarie, quali quelle del Chimico e del Fisico, professioni della salute dove la vita viene messa al centro e rappre-senta l'obiettivo da tutelare e difendere.Eppure, nonostante le apparenze, le discriminazioni e le violenze sono presenti anche qui. Tra le tante merita ricordare quella che riguarda in prima linea proprio le nostre professioni, ma soprattutto gli uomini e le donne delle nostre professioni ed i giovani e le giovani che vogliono abbracciarle».

Aggiornamento delle competenze ancora al palo

«A distanza di cinque anni, seppure espressamente previsto dalla legge 3/2018, non è ancora stato avviato l'iter per l'aggiornamento delle competenze della professione di Chimico, e delle competenze e dell'esame di abilitazione alla professione di Fisico. Si è creata così un'evidente e manifesta discriminazione dei professionisti chimici e fisici nell'accesso al mondo del lavoro ed in particolare della libera professione, nonché si è generata confusione tra le varie attività professionali. Ma non basta, ai giovani e alle giovani laureate in scienze fisiche dal 2014 non è concesso di iscriversi all'Albo, semplicemente perché in cinque anni non è stato ancora fatto l'esame di stato o un provvedimento urgente di ampliamento del periodo transitorio. I giovani e le giovani sono il futuro della nostra nazione e non si può predicare la parità di genere e di diritti senza consentire a chi studia di poter scegliere con piena consapevolezza il proprio percorso lavorativo. Ed anche per questo è l'otto marzo - conclude la Federazione -, e per questo invitiamo anche questo Governo a farsi carico quanto prima delle istanze della nostra professione, perché l'accesso al mondo del lavoro è un diritto di tutti e tutte. Cultura, scienza, lavoro ed uguaglianza di genere devono essere un paradigma irrinunciabile in una società che permetta lo sviluppo dell'identità di ogni individuo. Cultura e scienza sono vicine tra loro anche nella parola “effimero” che dura un sol giorno, usato in passato per ri-cordare quelle febbri di breve durata. Il fiore dell'otto marzo è la mimosa i cui fiori sono per l'appunto gialli, leggeri ed effimeri, ma non sono i fiori che rappresentano le donne, bensì lo è l'arbusto, quella pianta alta, resistente e forte. Ed è ancora l'otto marzo, e oggi più che mai la Federazione Nazionale ricorda il suo impegno a far sentire le istanze delle professioni, per raggiungere l'obiettivo di permettere a tutti i nostri professionisti Chimici e Fisici di avere parità e dignità nel lavoro con giusto riconoscimento economico, sociale, di ruolo e competenze».