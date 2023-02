China boom e Gamma Destinations. Ma quest’anno vince Londra

Allo stesso convegno, Jenny Southan, fondatrice di Globetrender, un sito che analizza il mercato del viaggio, ha invece delle tendenze nel 2023, che vedrà il ritorno in massa dei turisti cinesi dopo tre anni di chiusura dei confini (sono circa 155 milioni per una spesa annua di 255 miliardi di dollari all'anno), la crescita dei viaggi LGBTQ+, ora spesso con prole (+ 40% dal 2015). Londra invece è una delle destinazioni dell'anno, per l’incoronazione di Carlo III il 6 maggio. Poi ci sono le Gamma Destinations, ovvero le mete che raggiungeranno il boom entro il 2030: Arabia Saudita (che quanto a notorietà è già avanti) , di cui abbiamo già qualche prova, Uganda per vedere gli ultimi gorilla, e Samarcanda.



