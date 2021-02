China mobile apre nuovo hub europeo, dopo Londra tocca a Francoforte

Voci di una trattativa parallela Germania-Cina sulle telecom erano circolate nei giorni della sigla dello storico accordo. Un patto “segreto” tra Cina e Germania sarebbe stato messo a punto per aprire un varco alle telecom tedesche in Cina.

Il settore in Cina è ancora tra quelli meglio protetti dal Governo di Pechino dall’arrivo di competitor stranieri. L’arrivo di China Mobile in Germania potrebbe preludere a una mossa simile delle telecom tedesche in Cina.

Strategia a doppio binario

In ogni caso, mentre apre le porte al big delle telecomunicazioni stranieri la Germania si prepara a concretizzare il massiccio piano di investimenti da 2 miliardi ricompreso nel piano di azione per contrastare gli effetti del Covid-19 presentato a giugno.

Servirà a creare una rete locale di operatori telecom destinati a fare muro contro il gigante Huawei e il suo 5-G che la Germania considera non sicuro. Il piano arriva mentre i governi europei adottano misure per escludere Huawei dai piani di lancio del 5G proprio a causa dei problemi di sicurezza.

Il piano ha inoltre stanziato 550 milioni di euro di investimenti pubblici tedeschi nel mercato dei microchip europei attraverso un progetto congiunto, tra il governo e operatori del settore locale.