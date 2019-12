Chiodini Quercetti

Portati in Italia nel 1953 da Alessandro Quercetti – appassionato di volo e pilota di caccia durante la II guerra mondiale – rimangono un appiglio alla realtà cercato (e comprato). Allora erano fiammiferi di legno con la capocchia in ceralacca colorata che conficcati in un foglio di cartone traforato formavano disegni. Oggi è il momento di Pixel Art, un kit che permette di riprodurre opere d'arte scaricabili dalla Rete usando i chiodini come fossero pixel. Versione base in vendita su www.fatto-bene.it a 10 euro.