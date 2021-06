Chip, farmaci e batterie: la strategia della Casa Bianca sulle supply chain globali

3' di lettura

La Casa Bianca lancia una task force sull’approvvigionamento di chip, materie prime e altri prodotti chiave. E si prepara a rafforzare le contromisure nei confronti degli Stati che adottano pratiche scorrette. Nel mirino c’è ancora una volta la Cina.

Martedì 8 giugno, l’Amministrazione Usa ha pubblicato i risultati di un’indagine sulle supply chain globali, ordinata a febbraio dal presidente Joe Biden. L’obiettivo era valutare i rischi della dipendenza del Paese dall’import di merci strategiche, semiconduttori, batterie, terre rare, farmaci e principi attivi. Il report (250 pagine) raccomanda di aumentare la produzione manufatturiera e ridurre la dipendenza da competitori strategici, come la Cina, appunto.

Retromarcia sul libero mercato

Con una retromarcia rispetto all’ideologia del libero mercato: «Per troppo tempo, gli Usa - si legge - hanno accettato come inevitabili alcuni aspetti della globalizzazione, in particolare il timore che imprese e capitali corrano ovunque ci siano i salari, le tasse e le regolamentazioni più basse». Secondo il documento, è il momento di introdurre «imposte, tutele del lavoro, standard ambientali, che aiutino a far sì che la globalizzazione funzioni per gli americani in quanto lavoratori e famiglie e non semplicemente come consumatori».

La task force

La nuova task force sulle catene di approvvigionamento sarà guidata dai ministri del Commercio, Agricoltura e Trasporti. Dovrà individuare le aree dove domanda e offerta non sono allineate, in settori come edilizia e costruzioni, semiconduttori, trasporti, agricoltura e alimentare. Con un occhio alle vulnerabilità emerse in questi mesi e l’obiettivo a lungo termine di impedire che si ripetano.

Chip, batterie e farmaci

Fa tutto parte di una strategia più ampia, voluta da Biden per rendere il Paese più autonomo. A cominciare dai semiconduttori, per i quali la Casa Bianca ha chiesto al Congresso 50 miliardi di dollari in finanziamenti a ricerca e produzione. Il Parlamento sta esaminando un pacchetto di misure che stanzia circa 250 miliardi per le nuove tecnologie: i chip sono un capitolo chiave.