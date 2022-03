Chip, nuovo colpo all’industria globale: Renesas ferma tre fabbriche in Giappone A causa del terremoto in Giappone il colosso dei chip automobilistici ha chiuso due impianti e ridotto di molto la produzione in un terzo. Ferma anche Sony. Per crisi chip in Italia Stellantis annuncia 9 giorni di stop a Melfi

Terremoto in Giappone, edifici danneggiati e cittadini sfollati