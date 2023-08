Chip, Nvidia corre con un trimestre oltre le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricavi da record per Nvidia nel secondo trimestre 2023 a 13,51 miliardi di dollari, in crescita dell’88% rispetto al primo trimestre e del 101% rispetto all’anno scorso. È quanto annuncia il colosso californiano di chip e intelligenza artificiale nella propria trimestrale a borse chiuse. Numeri che battono tutte le previsioni di Wall Street e degli analisti che si aspettavano 11,17 miliardi di ricavi.

«Una nuova era informatica è iniziata. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa» ha dichiarato il fondatore e ceo Jensen Huang. «È iniziata la corsa per adottare l'intelligenza artificiale generativa» ha detto il fondatore del colosso californiano dei chip.

L’impatto

I risultati hanno spinto il titolo in rialzo dell’8% nelle contrattazioni after-hours al Nasdaq: il dato trimestrale di Nvidia era molto atteso dal mercato proprio per l’impatto potenziale sui listini e sulle prospettive per il settore. Le azioni sono in rialzo di oltre il 200% da inizio anno, grazie all’entusiasmo e alle prospettive sull’intelligenza artificiale. Il settore è in fermento anche in seguito all’annuncio del prossimo sbarco al Nyse di Arm Holdings, con quella che è destinata a diventare la più grande Ipo dell'anno negli Stati Uniti.

L’Ipo di Arm

Nei giorni scorsi il gruppo Arm ha infatti depositato alla Sec il documento in vista dello sbarco in Borsa: la società prevede di iniziare il roadshow la prima settimana di settembre e di fissare il prezzo dell’Ipo la settimana successiva. Nel documento non sono stati rivelati i termini proposti per la vendita delle azioni, ma si prevede che la società britannica cercherà di ottenere una valutazione compresa tra 60 e 70 miliardi di dollari. Numeri che ne farebbero immediatamente la Ipo più grande del 2023, ma anche la prima Ipo di un certo spessore del mondo tech dopo un triennio abbastanza avaro.