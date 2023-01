Chip: ora è crisi della domanda. Crollano i profitti di Samsung

Ascolta la versione audio dell'articolo

I profitti di Samsung Electronics Co. sono crollati ai minimi da circa un decennio nell’ultimo trimestre, facendo registrare un preoccupante -69% e ponendo nuovi, pesantissimi dubbi sullo stato dell’industria dei semiconduttori, ma anche su quello del mercato dell’elettronica di consumo.

L’azienda sudcoreana, infatti, paga a caro prezzo il calo verticale della domanda di chip di memoria, smartphone e display, in un contesto globale in cui i consumatori riducono le spese - in particolar modo quelle...