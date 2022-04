Chip shortage e crisi ucraina: l’auto elettrica corre tra i dubbi

Parla chiaro un recente studio «La mobilità elettrica: inevitabile o no? Analisi dal punto di vista dei consumatori». Si tratta di un report di Quintegia, sostenuto da Motus-E, associazione sponsor dell’auto a ioni di litio, e supportato da soggetti interessati a vario titolo alla transizione (fondazione Europea per il clima, commissione della Platform for Electromobility, ente europeo per la promozione e facilitazione di politiche a supporto dello sviluppo della mobilità elettrica). Secondo le stime «la domanda di auto elettriche supererà quella delle altre alimentazioni entro il 2025, nel 2030 rappresenterà il 50% della domanda totale e nel 2050 quasi l’80%». La diffusione sempre secondo Quintegia Motus-E è frenata ora dal prezzo ma questo «dovrebbe pareggiare quello delle vetture a combustione nel 2030 per i modelli dei segmenti più bassi della carline». Lo speriamo, ma è difficile da credere anche perché in più di un’occasione ceo come Carlos Tavares di Stellantis o Akyo Toyoda di Toyota hanno messo in guardia sulle conseguenze di un’offerta che, polarizzata verso l’alto, si dimentica delle utilitarie e del ceto medio.

Nel report appare fondamentale la ricarica domestica (grazie tante verrebbe da dire) e si sostiene che l’idrogeno (cioè le Fcev, auto elettriche con celle a combustibile ) non rappresenta una valida alternativa mentre i carburanti sintetici restano poco considerati (anche seaiutano a decarbonizzare il parco circolante, e non è poco).

Del resto questo studio ricalca molto la linea politica di potenti lobby come Transport&Environment che in più di un’occasione si è mostrata animata da un fervore cieco e assoluto nei confronti delle Bev, le auto eletriche con batterie a ioni di litio.

Comunque, che la rivoluzione elettrica sia in corso è indubbio. Anche se la guerra tra Russia e Ucraina sta cambiando le carte in tavola facendo riemergere nodi irrisolti come le politiche energetiche (l’auto elettrica senza fonti pulite non è un buon affare) e rimodulando le priorità anche delle famiglie che ora affrontano l’aggravarsi di una crisi iniziata con il Covid. I tempi duri non sono finiti.