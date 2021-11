Chip shortage: ecco perché (anche secondo Intel) la Ue deve investire nei semiconduttori

Ascolta la versione audio dell'articolo

IIl problema è noto: c'è carenza (grave) di componentistica elettronica e basta chiedere ai costruttori di auto per farsi un'idea della portata di un problema che, dopo essersi manifestato all'indomani del primo lockdown, nella tarda primavera del 2020, ha assunto nei mesi successivi una dimensione globale e trasversale a molti settori. Mancano chip, sensori e memorie che fanno funzionare centraline, computer e apparecchiature di vario genere e da questa situazione non se ne uscirà molto presto. Molti addetti ai lavori, compreso il Ceo di St Microelectronic, Jean-Marc Chery, parlano del 2023, ma è difficile a detta degli esperti stabilire (oggi) una data certa perché la situazione è ancora parecchio volatile e differente fra industry e industry e fra mercati e mercati.

Lo “shortage” di chip, questo è certo, non ha però solo fermato catene di assemblaggio e rallentato ordini e consegne del prodotto finito ma ha messo anche sotto i riflettori il grado di dipendenza dell'economia europea dai semiconduttori “made in Asia”. L'urgenza di investire a livello Ue in un vero e proprio ecosistema, che superi l'empasse di una produzione locale limitata e che cancelli il rischio di perdere una sovranità tecnologica vitale per mantenere competitività a lungo termine, è conclamata. Lo è nei numeri e nei tempi, lo è a livello di infrastrutture e lo è naturalmente in termini di accesso ai talenti Stem per fare ricerca e sviluppo.

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI CHIP

La domanda di chip “evoluti” raddoppierà entro il 2030

Un nuovo report realizzato dalla società di consulenza Kearney per conto di Intel, che il Sole 24 Ore ha visionato in anteprima, ha fatto per l'appunto luce sull'attuale scenario e cercato di trovare delle risposte di lungo termine. Mettiamo a fuoco innanzitutto un dato, quello della domanda di semiconduttori tecnologicamente più avanzati (basati cioè su tecnologia di processo dai 10 ai 5 nanometri): questa raddoppierà nella Ue entro il 2030 con un tasso di crescita annuo del 15% per arrivare a coprire il 43% di una torta che vale poco meno di 80 miliardi di dollari.

All'aumentare dei consumi dei chip più evoluti (memorie quindi escluse), l'Unione Europea difficilmente saprà però rispondere in modo adeguato in assenza di un cambio di passo sostanziale. Basti pensare che nel 2000, come si legge chiaramente nel rapporto, il Vecchio Continente deteneva quasi il 25% della capacità produttiva mondiale di semiconduttori e oggi questa percentuale è scesa all’8%. Ancora peggiore è il dato relativo ai chip “leading-edge”, con una quota di mercato precipitata in 20 anni dal 19% allo zero mentre quelle di Sud Corea e Taiwan sono decollate, rispettivamente, dall'8 al 18% e dal 17 al 40%.

Cosa fare per invertire la tendenza

Rivitalizzare l'ecosistema dei chip in Europa, e quello dei chip basati su tecnologie all'avanguardia in modo particolare, è quindi il passo necessario per recuperare terreno e generare sostanziali benefici di natura economica. Gli obiettivi, almeno sulla carta, sono chiari: la Ue ha l'ambizione di raddoppiare la propria fetta di mercato nei semiconduttori e portarla al 20% entro la fine del prossimo decennio ma l'attuale disallineamento di vedute fra i vari Paesi non è certo un buon viatico per raggiungere i target prefissati. Eppure, come evidenziano gli analisti di Kearney, gli ingredienti di base per recitare un ruolo di primo piano nell'industria dei chip non mancherebbero: capacità avanzate di ricerca e sviluppo, talento ingegneristico e nel design, forza finanziaria, infrastrutture e impianti di produzione. L'integrazione di questi elementi è storicamente un punto di forza dell'Europa, e l'industria automobilistica ne è stata per anni (e ancora per il momento) una conferma. Ridare forza al settore dei semiconduttori, dando vita a fabbriche in grado di produrre a volumi processori a 5 nanometri, creerebbe inoltre un volano positivo e un ritorno economico (sotto forma di prodotto interno lordo) che in dieci anni sarebbe di 2,1 volte superiore all'investimento iniziale. Senza dimenticare le opportunità per le startup locali, gli effetti benefici sulla resilienza della catena di approvvigionamento e le possibili economie di scala su una materia prima mai così preziosa.