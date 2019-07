Chiude l’aeroporto di Linate: tutto quello che c’è da sapere Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 verranno effettuati lavori di restyling. I voli saranno sospesi e trasferiti presso gli altri due aeroporti del centro meneghino: Malpensa e Bergamo di Biagio Simonetta

L’aeroporto di Linate chiude per tre mesi: tutto quello che c’è da sapere

Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 l'aeroporto di Milano Linate rimarrà chiuso. Tre mesi che serviranno per il rifacimento della pista e per alcuni lavori di restyling dello scalo milanese più vicino al centro città. I voli saranno ovviamente sospesi, e trasferiti presso gli altri due aeroporti: Malpensa e Bergamo (anche se sarà soprattutto il primo a farsi carico dei voli trasferiti).

Aggiornare le carte d’imbarco

Ma cosa succederà in questi tre mesi per chi dovrà volare su Milano Linate? Molte risposte sono presenti sul sito. La prima raccomandazione per i passeggeri, è quella di contattare le rispettive compagnie aeree per le informazioni relative alla riprogrammazione dei voli nel periodo di chiusura. In molti casi, però, i vettori hanno già provveduto a informare i passeggeri attraverso appositi avvisi via email o SMS. È importante, allora, fare attenzione ad eventuali comunicazioni. Anche perché le carte di imbarco con l’indicazione Milano Linate vanno aggiornate.

Potenziati i collegamenti con Malpensa e taxi collettivo scontato

Ma sarà la riorganizzazione di Malpensa il vero filo conduttore di questi tre mesi di disagi. L'aeroporto varesino, infatti, in questi mesi è stato oggetto di investimenti infrastrutturali importanti (circa 18 milioni di euro) che hanno riguardato l'isola check-in, i nuovi gate per l'imbarco, l'aumento dei varchi pre-filtri di sicurezza e l'adeguamento dello smistamento bagagli.

Inoltre, importanti novità riguardano i collegamenti con Malpensa. Durante il periodo di chiusura di Linate, il treno Malpensa Express che collega i terminal 1 e 2 dell'aeroporto con le stazioni di Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale) sarà potenziato con il raddoppio di tutti i convogli. Aumentano anche gli autobus verso l’hub. Per quanto concerne i collegamenti stradali, invece, per raggiungere Malpensa in auto sono disponibili due strade differenti: l'autostrada A4 e la A8. Nei tre mesi di chiusura di Linate verranno diffusi i tempi di percorrenza previsti per ciascuna autostrada, così da agevolare l’opzione più veloce. Inoltre, a chi prenderà la A4 per raggiungere Malpensa e utilizzerà contestualmente i parcheggi ufficiali dell'aeroporto, verrà rimborsato il 100% del pedaggio autostradale della tratta Milano – Malpensa.