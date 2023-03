Chiusa l’inchiesta su Beppe Grillo e il gruppo Moby, l’accusa è di traffico illecito di influenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

La procura di Milano chiude l’inchiesta che vede indagati il leader storico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Grillo, e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, entrambi accusati di traffico illecito di influenze.

Sullo sfondo, la legge di continuità territoriale marittima, che ha elargito per dieci anni 72 milioni all’anno al gruppo di Onorato, ma che dal 2019 non poteva più essere garantita in regime di monopolio. La direttiva europea del marzo 2019 ha imposto infatti che le tratte vengano assegnate con bando pubblico, in regime concorrenziale.

Nel 2021 sei gare sono state effettivamente aperte dal governo, e il gruppo Onorato ne ha vinta solo una, quella per il collegamento tra Genova e Porto Torres. Dal 2021 la compagnia ha quindi perso quel cospicuo finanziamento, un grosso problema per un gruppo che già aveva un passivo di 200 milioni e 350 milioni di debiti (e che per questo si è ritrovato in concordato preventivo).

Secondo gli inquirenti, negli anni che precedono l’apertura del mercato, Onorato avrebbe pagato Grillo - e anche Casaleggio, per cui però è stata chiesta l’archiviazione dai pm - per avere consulente legate alla comunicazione e alla redazione dei articoli redazionali, ma che in realtà, secondo la tesi dei Pm guidati da Maurizio Romanelli e del nucleo tributario della Gdf, nascondevano attività di lobby. Avrebbe infatti spinto i membri del suo partito ad adoperarsi per aiutare Onorato. Solo loro però risultano indagati, perché per gli altri - su cui c’è massimo riserbo - la procura non ritiene di dover procedere, avendo chiesto l’archiviazione al Gip.

Il denaro di cui si parla adesso nell’avviso di conclusione delle indagini ammonta a 240mila euro (metà per il 2018 e metà per il 2019), promessi e parzialmente versati apparentemente come corrispettivo di «accordo di partnership» tra la Moby e Beppe Grillo.