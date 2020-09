Chiusa l’inchiesta sull’acquirente Shernon: l’ipotesi dei pm è bancarotta fraudolenta La procura di Milano chiude le indagini sulla società che acquisì gli asset di Mercatone Uno per fallire poco dopo. Cinque gli indagati di Ilaria Vesentini

(NurPhoto)

La procura di Milano chiude le indagini sulla società che acquisì gli asset di Mercatone Uno per fallire poco dopo. Cinque gli indagati

3' di lettura

Nuova puntata nella saga Mercatone Uno: la Procura di Milano ha chiuso le indagini per il fallimento di Shernon Holding Srl – la newco che nell’agosto 2018 rilevò il grosso degli asset e dei dipendenti dello storico marchio dell’arredocasa – e notificato l’avviso di conclusione indagini a cinque persone, tra cui il titolare e amministratore delegato Valdero Rigoni, sua figlia Valentina Rigoni, il suo socio in affari Michael Charles Thalmann e altri due amministratori. A tutti e cinque gli indagati viene contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta, con distrazioni e dissipazioni di somme di denaro per oltre 2,5 milioni di euro.



Leggi anche Mercatone Uno

Cifre, quelle che gli amministratori di Shernon avrebbero sottratto o pagato indebitamente a singoli fornitori a danno degli altri, che non spiegano il buco di 90 milioni di euro fatto in soli nove mesi di attività e che non spostano l’entità complessiva del disastro accumulato dall’ex colosso distributivo di Imola in cinque anni, da quando nel 2015 entrò in amministrazione straordinaria schiacciato da mezzo miliardo di passivo (ma allora c’erano anche asset per oltre 300 milioni).

A parte una ventina di negozi più profittevoli salvati in questi cinque anni dalle catene distributive italiane Cosmo e Risparmio casa (altri cinque punti vendita sono in attesa del via libera ministeriale per la cessione) oggi di Mercatone restano in giro per l’Italia una cinquantina di negozi abbandonati, senza insegne, più di 1.500 dipendenti sotto ammortizzatori e oltre 10mila creditori, tra ditte fornitrici e clienti che avevano già pagato anticipi su merci mai ricevute.

Leggi anche Mercatone Uno, la Regione convoca i fornitori

Il rischio è che il prossimo 23 novembre, quando scadrà il programma dell’attuale triade commissariale Cattaneo-Farchione-Gratteri si passi alla liquidazione definitiva. Difficile immaginare un esito diverso, se non un’ulteriore agonia, considerando che i primi tre commissari straordinari (Coen, Sgaravato, Tassinari) hanno raddoppiato in tre anni il deficit iniziale del gruppo, che la parentesi Shernon ha creato un ulteriore buco di un centinaio di milioni e che nell’ultimo anno e mezzo le manifestazioni di interesse per quel che resta di Mercatone si sono rivelate poca cosa rispetto alla montagna di debiti accumulati.

Con la fine dell’amministrazione straordinaria scadranno anche gli attuali ammortizzatori sociali. «È pertanto necessario addivenire quanto prima alla cessione dei rami aziendali oggetto di interesse (cinque negozi per 4,3 milioni di euro di ricavi e 108 posti di lavoro salvati, ndr)», si legge nella relazione trimestrale al 30 giugno scorso dei commissari governativi, che fanno fretta al Governo in diversi punti del documento, tanto da lasciar intuire che non ci saranno ulteriori proroghe.