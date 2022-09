Chiuso il superstore online di film e libri piratati

Secondo Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav, si tratta di un «importante successo condiviso che certifica come il “fare sistema” nella tutela delle opere di ingegno possa portare ancor più importanti risultati. Tramite questa sentenza viene ribadito che l’illecita messa a disposizione online delle opere creative rappresenta una grave violazione che comporta una pericolosa limitazione allo sfruttamento dei diritti ad essa collegati, con un preoccupante pregiudizio economico non solo per l'industria culturale ma per il sistema paese».