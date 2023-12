Chiusura anno fiscale, meglio rinviare al 2024 i saldi non sostenibili

La scelta sulla eventuale anticipazione del pagamento entro l’anno, o posticipazione al prossimo, deve quindi tener conto dei prevedibili scaglioni di reddito dell’anno in corso e di quello successivo. Oltre che di eventuali modifiche degli scaglioni. Per le detrazioni la pianificazione è più agevole, perché le variazioni del reddito non incidono. Va però valutata la capienza: la detrazione può infatti al più azzerare l’Irpef ma non consente di andare a credito se si supera l’imposta lorda totale: l’eccedenza va perduta. Se, ad esempio, il contribuente ha già sostenuto oneri detraibili che prevedibilmente assorbiranno l’Irpef, può convenire rinviare ulteriori spese al 2024.

Va poi valutato l’impatto di massimali e franchigie: per alcuni oneri esiste un limite di importo (massimale annuo); per altri il bonus è solo sulla parte che eccede un minimo (franchigia). Ad esempio: le spese sanitarie si detraggano solo per la parte che eccede 129,13 euro. Se l’unica spesa dell’anno è il dentista, che propone di pagare in due rate la fattura di 250 euro, potrebbe convenire invece anticipare tutto nell’anno: dividendo in due tranche da 125 euro in nessuno dei due anni si supererebbe la franchigia, perdendo la detrazione. Se invece si paga tutto in un anno, si detrarrà: 250 – 129,13 = 120,87 x 19% = 23 euro.

Al contrario, può convenire suddividere in più anni spese per le quali altrimenti si supererebbe il massimale (previsto, ad esempio, per le spese universitarie e per l’iscrizione dei figli in palestra).

La pianificazione può giocarsi anche sulla anticipazione di introiti, per chi ha redditi tassati per cassa: se nell’anno si sono sostenuti oneri deducibili o spese detraibili per cui il reddito incassato sino ad oggi (e la relativa Irpef) non è capiente, e che quindi andrebbero perdute, può convenire - se possibile - anticipare qualche incasso (ad esempio emettendo parcelle, o fatture per acconti/Sal). Il maggior reddito sarà così in tutto od in parte abbattuto dagli oneri deducibili, che non troverebbero invece capienza in quello sinora incassato; dall’eventuale maggior imposta potranno poi essere defalcate eventuali detrazioni per cui l’Irpef lorda sul reddito già maturato non sarebbe capiente.

Per redditi tra 15 e 18mila euro conviene differire gli incassi

Ho una piccola attività: a fine anno è meglio sollecitare gli incassi ancora in sospeso o conviene attendere inizio anno?

Per le imprese in regime ordinario, la tassazione avviene per competenza e l’effettiva riscossione entro l’anno è fiscalmente irrilevante. Nel regime semplificato “per cassa” (ammesso per chi fattura fino a 500.000 euro per i servizi o 800.000 per le altre attività), i ricavi e i proventi entrano nel reddito d’impresa quando sono incassati. Le somme riscosse entro l’anno vanno quindi nell’imponibile 2023, mentre gli incassi del 2024 finiranno nel reddito di tale periodo.