Borse europee peggiorano con futures Usa in rosso. Londra guida i cali dopo positività Johnson

Le Borse europee tornano a scendere venerdì 27 marzo dopo che il Consiglio europeo ha rinviato di due settimane le decisioni sull'introduzione di misure condivise per contrastare gli impatti economici del coronavirus. Nel frattempo, si moltiplicano le previsioni negative sulle economia mondiali, paralizzate dal virus: l'ultima è la stima dell'Ocse per la quale ogni mese di confinamento per contenere l’epidemia causa un perdita di 2 punti di Pil alle principali economie mondiali. E mentre negli Usa si attende l’approvazione alla Camera del piano di sostegno da 2mila miliardi di dollari, a pesare sui listini è l’esito controverso del Consiglio Europeo che non ha prodotto alcun risultato concreto sulle questioni economiche. Il comunicato finale riconosce infatti che servirà «una strategia di uscita coordinata, un piano di rilancio globale e investimenti senza precedenti», ma si limita a chiedere alla Commissione Europea di iniziare a lavorare a un programma di lavoro e a un piano d’azione. E non c’è alcuna menzione di nuovi strumenti finanziaria a livello di Unione.

La settimana - mentre anche il premier britannico Boris Johnson è risultato positivo al test - prosegue come era iniziata: con gli occhi puntati sull'avanzata del coronavirus e sulle decisioni delle istituzioni nazionali e sovranazionali per arginare le ripercussioni economiche del lockdown. Questo mentre le stime europee che continuano a essere sempre più negative: l'ultima è quella del centro studi Prometeia per il quale il Pil dell'Italia scenderà del 6,5% nel 2020 e il debito salirà al 150% del Pil nelle nuove stime che scontano gli effetti del coronavirus . E un' altra, amara, conferma arriva dall'Istat, per il quale l'emergenza coronavirus sta affossando la fiducia di aziende e famiglie. A marzo, infatti, l'Istituto di statistica stima «una forte diminuzione» della fiducia dei consumatori (da 110,9 a 101,0) sia dell'indice relativo alle imprese (da 97,8 a 81,7). Si tratta di valori registrati, rispettivamente, a giugno 2013 e gennaio 2015.

In calo Nexi e il lusso, tengono utility e Ferrari

Sul Ftse Mib si registrano tra le big milanesi decise flessioni per Mediobanca, UniCredit e Finecobank, in rosso anche Enel. Male i titoli legati al comparto del lusso, tra i più penalizzati in questa fase. A salvarsi in questa prima parte di seduta è invece il settore delle utility e la Ferrari, che punta a riaprire la produzione il prossimo 14 aprile ma «a condizione che sia garantita la continuità della catena di fornitura». A Parigi va invece ko il colosso EssilorLuxottica tra l'annullamento dell'outlook 2020 causa impatto del coronavirus, che comporterà effetti significativi sulla redditività del II trimestre, e le indiscrezioni sull'uscita del co-amministratore delegato Vacherot, che testimoniano come proseguano le tensioni sulla governance.

Sale Mediaset dopo ribaltone Prosiebensat, ko Campari

Intanto a Francoforte si registra il balzo di Prosiebensata dopo il ribaltone ai vertici. Il titolo del gruppo tv, di cui Mediaset è primo azionista, sale del 7% ed è tra i pochi in controtendenza sul Dax30. E questo dopo che giovedì 26 marzo il Consiglio di sorveglianza ha deciso per un cambio di marcia su strategia e management: immediata l'uscita del ceo Max Conze, deleghe assegnate al cfo Beaujean e riassetto nel comitato esecutivo. Le strategie di Conze non erano state condivise anche dal primo azionista Mediaset, salito di recente al 20%, che invece punta all'aggregazione tra i due gruppi: il mercato sembra crederci e premia le azioni Mediaset, sia a Milano che a Madrid. Le vendite stanno invece penalizzando Campari, che ha spiegato come le previsioni del gruppo, pubblicate lo scorso 18 febbraio, prima della diffusione del virus, «non riflettevano gli impatti derivanti da Covis-19, e, pertanto, non possono restare invariate».

Assegnati Bot per 7 miliardi, rendimento torna sopra zero

I tassi dei BoT semestrali tornano sopra quota zero nell'asta del Tesoro. Lo rende noto la Banca d'Italia. L'asta dei BoT scadenza 30 settembre 2020 e' stata aggiudicata ad un tasso medio dello 0,055% in rialzo di 34 punti base rispetto alla precedente asta di fine febbraio. Sui BoT semestrali non si registrava un rendimento positivo dal dicembre 2018. A fronte di un'offerta per 7 miliardi da parte del Tesoro la richiesta del mercato e' stata pari a 12,17 miliardi con un rapporto di copertura di 1,74. Il prezzo medio ponderato e' risultato di 99,97. L'importo in circolazione, alla data di regolamento del prossimo 31 marzo, sara' di 7 miliardi.