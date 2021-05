Chiusure e ripartenze, i territori vicini di casa si fanno lo sgambetto

Il nodo alla frontiera

Anche i vicini di casa esteri hanno deciso a modo loro, sia per le aperture degli impianti sciistici che per l’accesso al proprio territorio.

A febbraio per i trasportatori di merci è scattato l’obbligo di presentare un test negativo al Covid-19 per attraversare la frontiera. Un obbligo che ha portato come conseguenza lunghi tempi d’attesa, limitazioni e spesso situazioni insostenibili - in molti casi nessuna opportunità di mangiare un piatto caldo o di utilizzare i servizi igienici quando necessario - proprio per una categoria cruciale e sempre in attività durante la pandemia.

Test e aziende

Velocità diverse anche sul fronte dello screening e delle riaperture. Sempre in Alto Adige si sono fatte le “prove generali” con i test antigenici in azienda (come fanno anche altre grandi imprese nazionali, ma su larga scala). A novembre, durante il primo test di massa sulla popolazione, su 500 imprese associate hanno risposto in 284 che complessivamente occupano 25mila dipendenti, di cui 22mila sottoposti ai test. Da allora si fanno regolarmente e tutto è pronto per fare lo stesso con i vaccini, con un fiorire di best practice sulla lotta al Covid-19 in azienda. La GKN Driveline Spa di Brunico nel solo 2020 ha investito circa 100mila euro nelle misure di prevenzione e sicurezza, mentre le grandi imprese della zona industriale di Bolzano Sud sono state tra le prime in Italia ad adottare i protocolli di sicurezza in azienda. La Röchling Automative Spa di Laives ha riorganizzato l’attività in produzione e nelle aree comuni. Grazie alla digitalizzazione dei propri macchinari può contare su un tracciamento molto preciso.

La Markas Srl di Bolzano, attiva in settori particolarmente delicati come quelli della sanità o delle mense scolastiche. In questi ambiti l'attenzione è ancora maggiore, fin dall’inizio ha invitato i propri dipendenti a rimanere a casa in caso di sintomi: «Come da protocollo vengono eseguiti i tamponi agli eventuali contatti stretti - spiega Evelyn Kirchmaier, direttore generale di Markas - Come impresa abbiamo però deciso di dare la possibilità ai dipendenti di eseguire dei tamponi anche a chi, pur non essendo un contatto stretto della persona contagiata, volesse per sicurezza sottoporsi al test. Questa scelta ha portato due grandi effetti positivi: da una parte il dipendente si sente psicologicamente più sicuro, è più sereno, dall’altra, dal punto di vista del risk management, il livello di prevenzione è così ancora maggiore». Anche Finstral Spa (progettazione, produzione e posa di finestre, porte d’ingresso e verande) ha puntato sui test rapidi frequenti, liberi e gratuiti per i collaboratori. Spiega il responsabile servizio prevenzione e protezione Ivan Girardo: «Dopo Natale siamo partiti con un primo screening, testando circa 1000 persone. Abbiamo offerto un test libero e gratuito per tutte le collaboratrici e collaboratori, ma anche per tutti coloro con cui entriamo in contatto continuo durante il lavoro o che accedono ai nostri stabilimenti e cantieri, come montatori o addetti alla logistica. Lo abbiamo realizzato direttamente nelle nostre unità produttive. La partecipazione è stata alta e così abbiamo ripetuto l’esperimento. Abbiamo deciso anche di dare un incentivo economico a chi avesse partecipato».