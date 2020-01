Chl, arriva il fallimento per il pioniere dell’e-commerce italiano

L’Autorità guidata da Paolo Savona aveva poi informato di irregolarità informative e gestionali la procura di Firenze che, a seguito di questo, ha presentato al tribunale istanza per l’adozione di provvedimenti conservativi del patrimonio societario.

Prima di Natale il Tribunale ha poi «disposto la sospensione immediata, fino a conclusione della fase pre-fallimentare, dei poteri di tutti i consiglieri di amministrazione e dei consiglieri appartenenti al comitato per il controllo sulla gestione». In sostituzione dei consiglieri sono stati nominati come amministratori giudiziali Vincenzo Pilla e Barbara Molinari.

Ieri l’epilogo per una società che, come detto, è stata pioniera nell’e-commerce in Italia ma che Un finale che, paradossalmente, si scrive proprio nel momento di grande espansione di It e commercio elettronico. «Oggi il capitale sociale di CHL è di € 8.725.340,25. La società ha sedi e personale a Roma, Arezzo, Firenze e Milano e una base dati di 1,2 milioni clienti in tutta Italia che utilizzano i prodotti offerti dal Gruppo», si legge nel sito della società. Che è stata fondata nel 1993 e che «quotata sul MTA di Borsa Italiana dal 2000, è stata la prima azienda in Italia a lanciare un sito di e-commerce». A settembre 2016 «CHL S.p.A. e Terra S.p.A. siglano un accordo che sancisce l’ingresso degli azionisti di quest'ultima in CHL».