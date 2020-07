Chloé L’Eau e Dior Sauvage Parfum sono i migliori profumi dell’anno

Accanto all'assegnazione dei premi per le otto categorie in gara, è stato consegnato anche un riconoscimento speciale al naso creatore del profumo che ha raggiunto i migliori risultati di vendita, a valore e a volume, nei primi sei mesi dal lancio sul mercato italiano: Louise Turner per Good Girl Carolina Herrera.

L'evento di premiazione, per la prima volta ha aperto le sue porte al grande pubblico ed è stato trasmesso in prima visione sui canali social di Accademia del Profumo. Per chi non avesse avuto modo di vederlo, l'evento in versione integrale sarà disponibile in esclusiva su Dplay da oggi, mercoledì 1 luglio, per una settimana, oltre a contenuti extra speciali quali il backstage dell'evento e le interviste complete ai nasi. La cerimonia andrà, inoltre, in onda su Canale 5, in una puntata dedicata di X-Style, mercoledì 8 luglio alle 23.45.

«Non posso che essere orgogliosa di questo evento – ha commentato Ambra Martone, Presidente di Accademia del Profumo – e delle grandi opportunità che questa esperienza ha portato con sé. Accademia del Profumo, infatti, è stata la prima a proporre un format innovativo di questo tipo. La prima visione sui nostri social ha già registrato la partecipazione di oltre 3mila spettatori e, grazie ai progetti realizzati con Discovery e Mediaset, potremo raggiungere un pubblico ancora più ampio a cui raccontare l'eccellenza del mondo delle fragranze e l'arte della profumeria. Qualità è la parola chiave a cui Accademia si ispira da sempre e credo che il lavoro di quest'anno sia un chiaro esempio del nostro impegno costante in questa direzione. Presto daremo il via a un altro progetto: nel 2020, infatti, ricorre il 30° anniversario di Accademia del Profumo che festeggeremo, a partire da settembre, con una mostra fotografica olfattiva itinerante dal titolo Profumo, 30 anni di emozioni. Invito tutti a continuare a seguire i canali di Accademia per scoprire i prossimi appuntamenti».

Dall'1 al 15 luglio, infine, i consumatori potranno partecipare al concorso instant win sui profili Facebook e Instagram di Accademia per vincere i migliori profumi dell'anno, che si potranno anche provare nelle 500 profumerie selezionate che ospitano l'espositore dedicato al Premio.