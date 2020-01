Choc petrolifero in agguato? Un eccesso di offerta ci protegge Nonostante le crisi internazionali, l’abbondanza di scorte di greggio accumulate e l’indipendenza Usa dal petrolio Opec possono calmierare il prezzo di Marcello Minenna

La crisi geopolitica in Medio Oriente si riflette inevitabilmente sul prezzo del greggio. Dall'intensificarsi delle tensioni in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani del 3 gennaio, il petrolio ha registrato una crescita di circa il 3%. Si tratta di un balzo che si va a sommare ad un incremento di circa il 14% dai minimi di ottobre 2019, guidato principalmente dal rinnovato ottimismo sull'evoluzione della congiuntura economica globale dopo il pre-accordo commerciale USA-Cina.



Un altro fattore importante che ha sostenuto l'aumento dei prezzi nel passato trimestre autunnale è stato il rallentamento della crescita della produzione di shale oil negli USA, che rappresenta nel complesso il 10% della produzione mondiale (poco sopra i 100 milioni di barili al giorno).



USA - ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI SHALE OIL Milioni di barili al giorno. (Fonte: International Energy Agency)

Come evidenziato in un editoriale di alcuni mesi fa, l'industria petrolifera USA sta trovando crescenti difficoltà nell'espansione dell'offerta. Non si tratta tanto di mancanza di pozzi perforabili, quanto di alti livelli di indebitamento e bassi margini di profittabilità del settore che tengono sotto pressione gran parte delle imprese medio-piccole che operano al margine. Circa 200 miliardi di debiti pregressi sono in scadenza nei prossimi 4 anni, di cui 41 solo nel 2020 ed è probabile che la necessità di ripagare i prestiti freni gli investimenti in nuove trivellazioni. In ogni caso, i tassi di crescita restano ampiamente sopra il 10% annuo, ed il recente picco del prezzo sembra avere risvegliato l'interesse dei big players dell'industria del petrolio i cui investimenti potrebbero sconvolgere l'attuale struttura del mercato dello shale oil.



PETROLIO, ANDAMENTO PRODUZIONE MAGGIORI PAESI Milioni di barili al giorno. (Fonte: International Energy Agency)

L'esplosione della produzione di shale oil nell'ultimo decennio ha consentito agli USA - qualche mese fa - di tornare ad essere esportatore netto di petrolio dopo un cinquantennio, ridisegnando le rotte del commercio petrolifero e riducendo significativamente la dipendenza dal petrolio del Medio Oriente anche per altre grandi nazioni consumatrici occidentali. Il fatto stesso che l'amministrazione Trump possa sfidare l'Iran in modo così aggressivo è perché gli USA - e l'economia globale - non sono più dipendenti dal petrolio del Medio Oriente come solo 10-15 anni fa.



USA, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI PETROLIO (Fonte: International Energy Agency)

Il terzo elemento che ha sostenuto l'ascesa del prezzo oltre i 60 $ al barile è stata la conferma dei tagli alla produzione OPEC il 12 dicembre, con un aumento delle quote trattenute per ulteriori 500.000 barili al giorno rispetto ai 1,5 milioni di barili già tagliati. Questo recente intervento porta il greggio totale non estratto ma immediatamente producibile dall'OPEC a 2 milioni di barili al giorno.