Christian Louboutin ha conquistato uno spazio nel Corner Shop di Selfridges a Londra e ne ha fatto il suo Loubi's on the Beach, un'area a tema spiaggia con una passerella, lettini, un chiosco e bagnini. Oltre alle creazioni in edizione limitata come gli accessori con illustrazioni di Konstantin Kakanias, si può anche gustare un gelato e una bibita speciali.

