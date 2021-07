Christie & Co mette all’asta il borgo di Parrano

2' di lettura

Per conto di Bayview Italia (servicer specializzato in crediti ipotecari), Christie & Co ha messo in vendita il borgo medievale di Parrano, in Umbria. Situato in una tenuta di 2.700 acri nella provincia di Terni, sulle colline umbre, comprende: il Castello di Parrano, completamente rinnovato, con 26 suite padronali e centro benessere, 4 edifici situati nel borgo medievale di Parrano, 23 casali/fattorie sparsi per il villaggio con potenziale per la conversione in ville e proprietà frazionate, di dimensioni comprese tra 1.600 e 150 mq - potenziale per 75 unità di alloggio aggiuntive, 741 acri di riserva di caccia, 12 piccoli laghi, varie scuderie, circa 2.500 acri di terreno agricolo disponibile per la riqualificazione, un poligono di tiro all’aperto di 25mila mq che richiede la riqualificazione, opportunità di sviluppare un hotel con 130 camere con strutture per il golf, polo e il benessere su 5.300 mq di terreno.

Riconosciuto dall’Unesco come una biosfera unica, le attrazioni vicine che richiamano i visitatori nella zona includono le “Tane del Diavolo”, un complesso sistema di grotte che si pensa siano state abitate fin dal Paleolitico superiore (30mila-10mila anni fa) e il “Bagno del Diavolo”, un parco termale che si trova ai piedi del villaggio.«La posizione esclusiva e tranquilla – ha affermato Leonardo Stassi, Head of Hotel Real Estate, Bayview Italia – combinata con il patrimonio ben conservato di Parrano, offre ai potenziali investitori l’opportunità di sviluppare una destinazione turistica unica con alloggi privati, hotel, spazi per lo sport e il benessere, un interessante patrimonio culturale e naturale in una biosfera unica. Progetti simili di successo in Italia sono il Castello di Casole con Timber Resorts e Belmond Hotels, Reschio Estate e Antognolla Estate, per citarne alcuni».«La recente pandemia – ha aggiunto Carine Bonnejean, Managing Director of Hotels di Christie & Co – ha portato le persone a privilegiare destinazioni con grandi spazi e offerte all’aperto, quindi ci aspettiamo un ampio interesse da parte degli investitori per questa opportunità unica, in una posizione così pittoresca e storica».

Il Castello di Parrano e gli asset circostanti saranno venduti in un’asta nel mese di ottobre 2021 (data ancora da stabilire), con un prezzo indicativo di 15 milioni di euro.

