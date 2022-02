Christie’s, asta di meteoriti: prezzo alle stelle grazie a chi investe in Bitcoin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Grazie in gran parte ai ricchi collezionisti di criptovalute, un’asta online di meteoriti bandita da Christie’s è destinata a sfondare la stratosfera. Si tiene al 9 al 23 febbraio la vendita pubblica, intitolata Deep Impact: Martian, Lunar, and Other Rare Meteorites, e segue una serie di fortunate aste di meteoriti tenutesi nel 2021. Per dire: in questo stesso periodo dell’anno scorso, si tenne un’asta sold out da 75 lotti e ben 72 lotti furono venduti «al di sopra della loro stima massima», sottolinea James Hyslop, capo della sezione Scienza e Storia Naturale di Christie’s.

«È stata davvero una vendita record». A luglio Christie’s Londra ha battuto un pezzo del meteorite Fukang per 525mila sterline (722.925 dollari), stabilendo il record di asta pubblica per singolo lotto. A determinare questo trend, spiega Hyslop, sono i nuovi ricchi investitori di criptovalute. «L’età dell’acquirente medio tende ad abbassarsi e una delle ragioni è che ci sono molte più persone che hanno fatto i loro soldi in crypto», dice Hyslop. «I cripto-ricchi nell’ultima asta si sono resi conto per la prima volta che potevano effettivamente comprare meteoriti ed erano estremamente entusiasti». Un offerente che si è ritrovato superato, continua, «era estremamente frustrato, e ha detto: “Devo incassare dei Bitcoin prima della prossima vendita”».

I 66 lotti di quest’anno vanno da una squisita sezione trasversale di un meteorite, che sembra avere un disegno a reticolo ed è stimata tra i 400 e gli 800 dollari, a quello che Christie’s dice essere il terzo pezzo più grande di Marte sulla Terra, stimato da 500mila a 800mila dollari: si dice sia stato spostato dalla superficie di Marte da un altro meteorite. Il prezzo lo determinano: «dimensione, forma, scienza e storia. In primo luogo, a parità di condizioni, un meteorite di dimensioni doppie varrà il doppio», spiega il dipendente di Christie’s, ma «qualsiasi cosa davvero grande diventa un incubo logistico», il che significa che la regola delle dimensioni alla fine viene meno. .La forma, continua Hyslop, «per me è la più interessante. La maggior parte dei meteoriti assomiglia solo a un sasso che hai trovato nel tuo vialetto, non sono coinvolgenti o belli». Uno su mille, però, «ha qualcosa di magico».