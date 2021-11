Christie’s cede a @properties l’attività immobiliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Christie’s annuncia di vendere la sua attività di Christie’s International Real Estate alla società di intermediazione immobiliare, piattaforma tecnologica, @properties. Ma l’accordo non vede l’uscita della casa d’asta dal comparto perché Christie’s continuerà a posizionarsi nel ricco settore dell’immobiliare di lusso con un accordo di licenza globale a lungo termine del marchio con la società di brokeraggio, in rapida crescita. Con la svolta strategica Christie’s intende affidare il proprio brand Christie’s International Real Estate per cogliere il successo di @properties, fondata nel 2000 dal duo Mike Golden e Thad Wong, agenti immobiliari di Chicago che hanno imboccato la strada del franchising.

L’acquisizione dovrebbe concludersi il 1° dicembre. In base ai termini dell’accordo, la rete globale esistente di Christie’s di circa 900 uffici immobiliari affiliati verrà trasferita a @properties insieme ai membri del team aziendale di Christie’s International Real Estate e alle operazioni di intermediazione in mano alla società. La nuova attività, che manterrà il nome Christie’s International Real Estate, creerà una delle più grandi società di intermediazione residenziale negli Stati Uniti e consentirà un’ulteriore espansione in altri mercati globali. Nella nuova realtà Christie’s International Real Estate beneficerà della tecnologia all’avanguardia, delle piattaforme di marketing e di supporto dei broker di @properties.