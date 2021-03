Christie’s debutta nelle criptovalute: con 69,3 milioni di dollari è record per l’arte digitale Metakovan si aggiudica l’opera tutta digitale di Beeple assegnata mediante Nft, l’ultima moda nel mondo cripto, e pagata in Ethereum di P.Sol.

Un'opera digitale di crypto art va per la prima volta all'asta da Christie's e il martello del battitore si ferma a quasi 70 milioni di dollari, una cifra da primato che fa di Beeple il terzo artista vivente più valutato del mondo dopo Jeff Koons e David Hockney.

In un’asta che rappresenta anche la prima in cui i diritti di proprietà vengono rappresentati mediante Nft, i token non fungibili che costituiscono l’ultima moda del mondo cripto. Si tratta di rappresentazioni digitali di oggetti fisici e della loro proprietà che utilizzano la blockchain per transazioni sicure e irreversibili che ne certificano l’autenticità, la titolarità e i passaggi di proprietà.

Esattamente come i bitcoin, solo che in questo caso non si tratta di valute una uguale all’altra, ma appunto rappresentano un oggetto specifico e unico, essendo quindi no n fungibili. Ad acquistare l'opera è stato Metakovan, pseudonimo del fondatore e finanziatore di Metapurse, il più grande fondo NFT al mondo.

L'acquirente si è assicurato così per 69,3 milioni di dollari, compresi i diritti d'asta, per “The Last 5000 Days”, un monumentale file Jpg di Beeple, (vero nome Mike Winkelmann), 39enne illustratore del Wisconsin che si è costruito milioni di seguaci sui social grazie a progetti commerciali per pop star come Justin Bieber e marchi come Louis Vuitton e Nike.

L'opera è interamente digitale: un collage di 5.000 immagini create e postate dal 2007 al 2021 che incorpora scene surreali e disegni di politici come Donald Trump e Mao Tse Tung accanto a personaggi dei cartoni da Topolino ai Pokemon.