Christie’s, le garanzie sostengono il mercato del dopoguerra Oltre 50 milioni per un lavoro storico di Ed Ruscha. Un terzo dei lavori e metà del valore coperti da contratti garantiti. Il 96% del valore aggiudicato in asta di Giovanni Gasparini

Ruscha, Hurting the Word Radio

Il primo test per l'arte del dopoguerra e contemporanea sulla piazza di New York ha sostanzialmente confermato in media le aspettative, con un ricavo di 325 milioni di sterline con le commissioni, entro la stima di 268-395 milioni per i 54 lotti offerti (uno ritirato prima dell'asta, un “Concetto Spaziale” con sei tagli su fondo bianco di Fontana stimato 2,5-3,5 milioni di $), con solo sei invenduti pari al 96% di venduto per valore.

Il totale è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (in cui si registrò il record di Hockney per 90 milioni) e ha beneficiato di un notevole numero di garanzie, ben 20 protette da un garante esterno, per oltre la metà del valore stimato. Circa la metà di queste garanzie sono state essenziali per l'aggiudicazione del lotto, tanto che oltre 20 lavori hanno portato realizzi inferiori alle stime basse.

Ed Ruscha e prezzi record

A guidare l'asta un lavoro storico di Ed Ruscha, una tela di un metro e mezzo del 1964 rimasta per una cinquantina di anni nella stessa famiglia, con la parola “Radio” dipinta in rilievo giallo su campo azzurro, una tecnica di utilizzo di scritte in opere visive che l'ottuagenario artista californiano ha sviluppato per tutta la sua carriera. L'importanza storica del lavoro nell'ambito della nascita della Pop Art e l'assenza dal mercato per decenni hanno contribuito a scatenare una battaglia di rilanci che ha presto superato la stima di 30-40 milioni, rendendo così inutile la garanzia sul lotto, per finire aggiudicato a 52,5 milioni con le commissioni, nuovo prezzo record in asta per l'artista. Un altro lavoro dell'artista, questa volta del 1989 sempre con scritte e di dimensioni simili, ha superato agilmente la stima alta per fermarsi a 4,6 milioni con le commissioni.

L'asta ha portato altri tre prezzi record, tutti sotto la soglia di dieci milioni: un lavoro minimalista di Ellsworth Kelly del 1982, una grande tela di oltre due metri per lato tagliata diagonalmente in due campi rosso e bianco, che ha superato agilmente stima (5-7 milioni) e garanzia per fermarsi a 9,8 milioni di dollari; e due lavori di artisti afroamericani non più viventi, rispettivamente Alma Thomas con la coloratissima tela “Fantastic Sunset' del 1970, probabilmente finita nelle mani del garante di parte terza per 2,6 milioni di $, e Charles White con un ritratto del 1976 che è passato di mano a 1,2 milioni entro la stima. Si è fermato entro la stima a 7,5 milioni di $, invece, una grande composizione del più noto artista afroamericano vivente, Mark Bradford.

Arte figurativa degli anni '60 e ‘70

Fra i lavori di maggior prestigio passati di mano si trova una tela di David Hockney del 1971 intitolata ‘Sur la terrasse', che raffigura l'amante di allora, protagonista anche della tela record dell'anno precedente; la stima piuttosto aggressiva di 25-45 milioni per un lavoro che non fa parte della serie delle piscine, quella più ricercata, ha faticato a superare la stima bassa finendo la corsa a 29,5 milioni di $ con le commissioni.

Ha superato la soglia dei 20 milioni di dollari, ma solamente grazie alle commissioni, anche uno dei tre lavori di Gerhard Richter, una classica composizione in stile fotografico del 1967 in toni di grigio che rendono una visione sfuocata di un traghetto; il lotto non ha raggiunto la stima bassa di 18 milioni, finendo verosimilmente in mano alla garanzia di parte terza per 20,5 milioni dopo l'aggiunta delle commissioni. Sono passati di mano a 4,7 e 4,6 milioni rispettivamente due altri lavori dell'ottuagenario maestro tedesco della pittura: un lavoro figurativo del 1969 aggiudicato entro la stima e un ben più tardo lavoro astratto del 1990 che ha superato la stima di 2-3 milioni di $ grazie ai gradevoli toni metallici su un formato di medie dimensioni.